OTTO-WAGNER-LECTURE 2019: Vandana Shiva, 11.11., 19.00h

Vandana Shiva: Soil not Oil The transfer from the age of fossil fuel

for the awareness of a living Earth



Die letztes Jahr wieder aufgenommene OTTO-WAGNER-LECTURE lässt

Persönlichkeiten der Zeitgeschichte zu Wort kommen, die sich zu

einer großen Bandbreite von aktuellen Themen äußern, die nicht

unmittelbar aus der Architektur selbst stammen müssen, diese aber

beeinflussen. Als zweite Vortragende nach Antonio Negri ist heuer

die Wissenschaftlerin, soziale Aktivistin und

Globalisierungskritikerin Vandana Shiva, die für ihr Engagement in

den Bereichen Umweltschutz, biologische Vielfalt, Frauenrechte und

Nachhaltigkeit mehrfach ausgezeichnet wurde, zu Gast. In ihrer

Lecture wird sie über die Selbstzerstörung unserer Zivilisation, die

seit wenigen Jahrhunderten auf fossilen Brennstoffen basiert,

sprechen und sich für ein neues Zeitalter der Achtsamkeit für die

Erde, der Regeneration und einer Hoffnung für die Zukunft, stark

machen.



Ein Vortrag veranstaltet vom Institut für Kunst und Architektur in

englischer Sprache

Moderation | Anette Baldauf, Ujjwal Utkarsh



Datum: 11.11.2019, um 19:00 Uhr



Ort:

Akademie der bildenden Künste Wien, Atelierhaus EG Nord

Lehargasse 8, 1060 Wien



