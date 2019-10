GNK Media House künftig mit zwei Herausgebern

Linz (OTS) - Das eigentümergeführte Medienunternehmen GNK Media House verlegt unter anderem den ImmoFokus, der seit 2005 erscheint, und den BauTecFokus seit 2018. Künftig wird der Verlag mit Philipp Kaufmann und Michael Neubauer von zwei Herausgebern geführt.

Mit den quartalsmäßig erscheinenden Magazinen für nachhaltige Immobilien (ImmoFokus), dem Magazin für die Bauwirtschaft (BauTecFokus) und seinen Internet-Portalen berichtet und informiert das GNK Media House aus erster Hand über das Geschehen aus der Bau- und Immobranche, liefert Hintergründe, Marktdaten sowie Produkt-News und Unternehmens-Nachrichten. Qualität und Exklusivität werden durch eine kompetente Redaktion mit Standorten in Wien und Linz garantiert.

Künftig wird das GNK Media House von zwei Herausgebern, Philipp Kaufmann und Michael Neubauer, gemeinsam geführt. Der bisherige Verlagsleiter und Geschäftsführer, Henrik Schaller, geht in Bildungskarenz, da er sich auf eigenen Wunsch weiterbilden möchte. „Dieser Bitte bin ich mit einem weinenden und einem lachenden Auge nachgekommen. Zum einen war Henrik ein Verlagsleiter mit profunden Branchenkenntnissen, zum anderen will ich meinen Mitarbeitern aber auch Raum zur persönlichen Entfaltung gewähren. Wir werden nichtsdestotrotz den Erfolgskurs, den das GNK Media House mit den beiden Speerspitzen, ImmoFokus und BauTecFokus, eingeschlagen hat, weiter fortsetzen“, sagt Philipp Kaufmann und ergänzt: „Ich freue mich, künftig mit Michael Neubauer die Magazine gemeinsam herauszugeben.“ Michael Neubauer, der weiterhin für die redaktionelle Qualität der Magazine verantwortlich zeichnet, freut sich auf seine neue Rolle: „Ich kenne die Immobilienbranche durch meine jahrelange Erfahrung wie meine Westentasche. Jetzt in Partnerschaft die Magazine des GNK Media House herausgeben zu dürfen, erfüllt mich mit sehr viel Stolz. Es ist eine ungemein tolle Aufgabe.“

Rückfragen & Kontakt:

Sebastian Luger

sl @ kabb.at

Tel: +43.1.8130346-531

www.media-house.at