Toto: Dreifachjackpot – 100.000 Euro garantiert

Torwette auch weiterhin mit Jackpot in beiden Rängen

Wien (OTS) - Da haben sich leider alle vertippt: In der Runde 43B ist es erneut niemandem gelungen, den Dreizehner zu knacken. Damit geht es in der nächsten Runde um einen Dreifachjackpot mit – da es sich um eine Garantierunde handelt - garantierten 100.000 Euro im Topf. Ein win2day User konnte zumindest zwölfmal richtig tippen. Ihm wurde lediglich das Spiel 12 Brighton & Hove vs. FC Everton (mit einem Heimsieg statt des erwarteten Unentschieden) zum Verhängnis.

Auch bei der Torwette ist es erneut niemandem gelungen, zumindest vier Ergebnisse korrekt vorherzusagen. Somit gibt es Jackpot in beiden Rängen, und für fünf richtige Ergebnisse warten daher nun in der nächsten Runde mehr als 57.000 Euro.

Annahmeschluss für die Runde 44A ist am Dienstag um 17.50 Uhr.

Quoten der Toto Runde 43B

3fach JP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 19.776,28 - 100.000 Euro warten 1 Zwölfer zu EUR 3.556,40 32 Elfer zu je EUR 24,60 286 Zehner zu je EUR 5,50 474 5er Bonus zu je EUR 1,30

Der richtige Tipp: 2 1 X 2 1 / 2 2 X 2 1 1 1 X 2 X 1 2 X

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 57.033,60 Torwette 2. Rang: JP im Topf bleiben EUR 2.316,86 Torwette 3. Rang: 8 zu je EUR 99,80 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 124.126,10

Torwette-Resultate: 0:1 +:1 0:0 2:+ 2:0

