Erste Bank Open: Bis zu 552.000 bei Thiem-Triumph in ORF 1

Bestes Wien-Finale seit 1995

Wien (OTS) - Bis zu 552.000 Tennis-Fans verfolgten gestern, Sonntag, 27. Oktober 2019, Dominic Thiems Sieg gegen den Argentinier Diego Schwartzman bei den Erste Bank Open in Wien live in ORF 1. Durchschnittlich ließen sich 419.000 bei 32 Prozent Marktanteil (31 Prozent bei den 12- bis 29-Jährigen bzw. 40 Prozent bei den 12- bis 49-Jährigen) das Finale im ORF nicht entgehen. Damit war das gestrige Spiel das beste Wien-Finale seit 1995 (Thomas Muster – Filip Dewulf) bzw. generell das bestgenutzte Live-Spiel in Wien seither.

