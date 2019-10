Halloween-Spaß im Zeichen von „Süßes oder Saures“, gruseligen Verkleidungen, Kürbissen & mehr

Handelsobmann Buchmüller: Heuer besonders große Nachfrage erwartet – Stationärer Handel hat Saison, dort sind Halloween-Artikel auch kurzfristig noch zu haben

Wien (OTS) - Der Handel in Österreich erwartet für Halloween heuer eine besonders große Nachfrage nach entsprechenden Produkten. Dabei umfasst die Palette Süßigkeiten, Knabbergebäck und entsprechende Getränken genauso wie Schminkutensilien, Perücken, Masken und ganze Kostüme. Gefragt sind aber auch Kürbisse und Deko-Artikel wie Servietten oder spezielle Kerzen, Bücher und Zeitschriften (etwa Comics) sowie Computer, Konsolen- und Handyspiele. Davon profitieren insbesondere der Lebensmittelhandel, zu gleichen Teilen auch der Handel mit Drogerie- und Parfümerieartikeln und der Papier- und Spielwarenhandel, die Mode- und Bekleidungsbranchen, der Buch- und Zeitschriften- sowie der Elektrohandel.

In Sachen Halloween – also rund um den und am 31. Oktober – hat der stationäre Handel in ganz Österreich Saison, denn: „Dort sind die verschiedensten Halloween-Artikel auch ganz kurzfristig noch zu bekommen“, unterstreicht Peter Buchmüller, Obmann der Bundessparte Handel der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) und selbst (Lebensmittel-)Händler. Er rechnet mit einem österreichweiten Handelsumsatz mit Halloween-Artikeln zwischen 47 und 48 Millionen Euro.

„Während es früher die Ausnahme war, hat es sich mittlerweile weitgehend etabliert, Halloween zu feiern“, sagt Buchmüller. Und: „Je jünger, desto höher steht Halloween im Kurs. In Haushalten mit Kindern wird der Anlass am ehesten gefeiert und in Relation am meisten dafür ausgegeben.“ Für den Handel ist Halloween allerdings umsatzmäßig – insbesondere bei Kerzen, Schnittblumen und Gestecken sowie Accessoires – nur schwer von den darauffolgenden Tagen Allerheiligen und Allerseelen abzugrenzen, so der Sprecher des österreichischen Handels. (PWK515/JHR)

