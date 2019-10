Cooking for Future: „Von wilden Kräutern und beerigen Zeiten – Ein klimafreundliches Koch- und Lesebuch“

Neues Koch- und Lesebuch des FORUM Umweltbildung im Umweltdachverband bietet Rezepte, Geschichten und Hintergrundinformationen für klimabewusste KöchInnen

Wien (OTS) - Gebundene Ausgabe, 120 Seiten, mit zahlreichen Fotos bunt illustriert



Wien, 28.10.19 (UWD) Klimafreundlich kochen, ist das möglich? Aber ja! Und es ergibt sogar besonders viel Sinn: Denn 20 % aller CO2-Emissionen entstehen durch die Lebensmittelerzeugung und unsere Ernährung. Das ist beachtlich, gleichzeitig aber auch eine große Chance für jede und jeden von uns, Verantwortung zu übernehmen und an einer Veränderung zum Positiven mitzuwirken. Denn wo und wie unser Essen erzeugt wird, in welcher Form – ob in Plastik verschweißt oder unverpackt – es in unserer Küche landet, aber auch wie wir es zubereiten, hat enorme Auswirkungen auf unser Klima. Unter Beachtung einiger wesentlicher Tipps, kann also jede/r in der eigenen Küche viel zum Klimaschutz beitragen. Dass umweltbewusstes Kochen dabei nicht nur die eigene Öko-Bilanz verbessert, sondern äußerst vielfältig und gesund ist und noch dazu hervorragend schmeckt, beweisen mehr als 40 auserlesene Rezepte der neuen Publikation des FORUM Umweltbildung im Umweltdachverband „Von wilden Kräutern und beerigen Zeiten – Ein klimafreundliches Koch- und Lesebuch“.



Herzstück des Kochbuchs: Aromatische Lieblingsrezepte für vielfältigen Genuss

Ob Sauerkrautsuppe, die gute Laune macht, Wurzelgemüse, das in der kalten Jahreszeit von innen her wärmt oder Apfel-Mohn-Kuchen, der nach Kindheit schmeckt – klimabewusste Saisonküche ist modern, kreativ, fair – und köstlich! Zu diesem Ergebnis kam auch die Jury des Rezepte-Wettbewerbs des FORUM Umweltbildung, in dessen Rahmen alle, die gerne den Kochlöffel schwingen, eingeladen waren, ihre klimafreundlichen Rezepte und Küchentipps einzureichen. Die besten Ideen wurden in diese, mit zahlreichen Fotos bunt illustrierte, Publikation aufgenommen. Erwähnenswert dabei: SchülerInnen der HLTW Bergheidengasse haben die Rezepte im Unterricht gewissenhaft nachgekocht und für die Fotos schmackhaft präsentiert. Darüber hinaus ist das Werk jedenfalls mehr als nur ein Kochbuch. Zusätzlich enthalten sind viele spannende Informationen rund um nachhaltigen Genuss, ExpertInnen-Empfehlungen zu klimabewusstem Einkauf oder Vermeidung von Lebensmittelverschwendung, persönliche Geschichten zu einzelnen Gerichten, praktische Küchentipps und ein anschaulicher Saisonkalender, der dabei hilft, den täglichen Einkaufszettel und damit auch den Alltag ein Stückchen nachhaltiger zu gestalten.



Von wilden Kräutern und beerigen Zeiten – Ein klimafreundliches Koch- und Lesebuch

Erscheinungstermin: 28. Oktober 2019

Gebunden,120 Seiten, 21 x 24 cm

Preis: 12 Euro

ISBN 978-3-900717-94-0

Blick ins Buch: Hier finden Sie eine Leseprobe

