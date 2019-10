Verdacht des Einbruchsdiebstahls: Festnahme nach Sofortfahndung

Wien (OTS) - 27.10.2019, 16:35 Uhr

Wien - Margareten

Polizeibeamte des Stadtpolizeikommandos Margareten konnten im Zuge einer Sofortfahndung einen 35-Jährigen (tschechischer Staatsangehöriger) anhalten und festnehmen. Er steht im Verdacht einen Lagerraum aufgebrochen und eine Wasserpfeife entwendet zu haben, die er anschließend in einem nahegelegenen Kultur-Vereinslokal verkaufen wollte. Dort erkannte man jedoch das Verkaufsobjekt, da der Lagerraum zu dem Vereinslokal gehört.

Im Zuge der Amtshandlung meldete sich eine Zeugin, die den Beschuldigten laut eigenen Angaben dabei ertappte, wie er offenbar auskundschaftete, ob sich jemand in ihrer Wohnung befände. Da sich die Zeugin jedoch in der Wohnung befand, konnte sie den Mann durch lautes Rufen vertreiben.

Der 35-jährige Tatverdächtige wurde nach polizeilicher Einvernahme in eine Justizanstalt eingeliefert.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Pressestelle

Pressesprecher Markus Dittrich

+43 1 31310 72133

wien-presse @ polizei.gv.at