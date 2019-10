Einladung Pressekonferenz: Herausforderungen für die Lebensmittelsicherheit in Österreich und Europa

Aktuelle Befragung: Bevölkerung, ÄrztInnen und JournalistInnen zur Risikowahrnehmung

Wien (OTS) - Geht es um Fragen der Lebensmittelsicherheit, stehen Rückstände in Lebensmitteln an der Spitze der Besorgnisskala der Österreicherinnen und Österreicher. Auch Themen wie Mikroplastik in Lebensmitteln oder neue Lebensmitteltechnologien beunruhigen – auch wenn nicht feststeht, ob überhaupt ein Risiko besteht. Krankheitserreger spielen hingegen nur eine untergeordnete Rolle, obwohl sie die meisten lebensmittelbedingten Erkrankungen verursachen.

Über Herausforderungen in punkto Lebensmittelsicherheit, mit denen sich Wissenschaft, Behörden und letztlich wir alle uns in Zukunft auseinandersetzen müssen, sprechen:

Dr. Bernhard Url, Direktor der Europäischen Lebensmittelsicherheitsbehörde EFSA

Dr. Ulrich Herzog, Leiter Lebensmittelsicherheit Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz (BMASGK)

DI Dr. Thomas Kickinger, AGES-Geschäftsführer

Wann: 4. November 2019, 10:00 Uhr

Wo: Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz, Pressezentrum 5. Stock Stubenring 1, 1010 Wien

