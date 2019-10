Croma-Pharma GmbH erweitert Portfolio um elureTM

Croma nimmt Hautpflege gegen Hyperpigmentierung in sein Produktportfolio auf

Leobendorf (OTS) - Croma-Pharma GmbH, kurz Croma, treibt die Ausweitung seines Produktportfolios stetig voran, um die Bedürfnisse seiner Kunden in ihrer täglichen Arbeit optimal zu unterstützen. Mit dem Erwerb der Vertriebsrechte für die advanced skin brightening solution eluretm in seinen strategischen Märkten kann Croma nun eine attraktive neue Hautpflege anbieten, die Hyperpigmentierung mit einer einzigartigen Wirkungsweise gezielt bekämpft.

Ein einzigartiger Ansatz zur Regulierung der Pigmentierung

Die advanced skin brightening solution elure™ ist eine klinisch nachgewiesene Kosmetiklinie mit einer leistungsstarken aktiven Formel, die eine wirksame Lösung darstellt, um dunkle Flecken sanft und schnell zu mindern und den Hautton zu verbessern. Diese basiert auf der einzigartigen wissenschaftlichen Entdeckung der natürlich vorkommenden Substanz Melanozyme™, die das Auftreten hartnäckiger Verfärbungen verringert und gleichzeitig den ungleichmäßigen Hautton korrigiert, um einen helleren und strahlenderen Teint zu erhalten. Ohne die Verwendung von Peelings oder anderen aggressiven Mitteln kann elure™ das ganze Jahr über verwendet werden und ist für alle Hauttypen geeignet, auch für die empfindlichsten. Produkte können ab dem 1. November 2019 bestellt werden.

Über Rakuto Bio Technologies Ltd. (RBT)

Rakuto Bio Technologies Ltd. ist ein in Israel ansässiges Biotechnologieunternehmen. Mit elure ™ erfanden sie eine advanced skin brightening solution, die Melanin, die Ursache für Hautpigmentierung, direkt und selektiv abbaut.

Über die Croma-Pharma GmbH

Die Croma-Pharma GmbH (Croma) wurde 1976 gegründet und ist ein österreichisches Familienunternehmen, das sich auf die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb innovativer Produkte und Dienstleistungen in den Bereichen Ästhetische Medizin, Augenheilkunde und Orthopädie spezialisiert hat. Croma betreibt derzeit 12 internationale Niederlassungen und vertreibt seine Produkte in mehr als 70 Ländern. Innerhalb seines weltweiten Vertriebsnetzes konzentriert sich Croma mit eigenen Produkten auf minimal-invasive ästhetische Medizin. Neben einer breiten Palette von HA-Fillern aus der eigenen Produktion vertreibt Croma in seinen strategischen Kernmärkten PDO-Lifting-Fäden, ein PRP-System (Platelet Rich Plasma) sowie die innovativen Hautpflegetechnologien UniverskinTM und ElureTM.

