„Bewegte Landbilder“ ab 30. Oktober im Haus der Geschichte

Symposium zur Erschließung der Filmsammlung „Niederösterreich privat“

St. Pölten (OTS/NLK) - Nach dem äußerst erfolgreichen Aufruf zur Einbringung von Schmalfilmen, den das Land Niederösterreich gemeinsam mit dem Filmarchiv Austria 2013 initiierte, ist „Niederösterreich privat“, eine der weltweit größten Amateurfilmsammlungen, entstanden. Im vergangenen Jahr hat ein Team des niederösterreichischen Forschungsnetzwerks Interdisziplinäre Regionalstudien (first) im Auftrag der Abteilung Kunst und Kultur beim Amt der NÖ Landesregierung damit begonnen, diese wertvolle Sammlung systematisch zu erschließen.

Im Rahmen des Symposiums „Bewegte Landbilder“ werden nun am Mittwoch, 30., und Donnerstag, 31. Oktober, im Haus der Geschichte im Museum Niederösterreich in St. Pölten die ersten Ergebnisse dieses Projekts präsentiert und mit internationalen Experten diskutiert.

Der erste Tag gibt dabei Einblicke in die Entstehung und Entwicklung der Sammlung „Niederösterreich privat“. Ausgewählte Filme zeigen Außergewöhnliches wie Alltägliches und illustrieren Erfahrungen aus der Erschließungsarbeit. So werden u. a. Ernst Kieninger und Fumiko Tsuneishi vom Filmarchiv Austria über die Bewahrung filmischer Alltagskultur im Archiv, die Projektkoordination Johanna Zechner über das Projekt als Schnittstelle zwischen Forschung und Öffentlichkeit sowie Ulrich Schwarz-Gräber vom Institut für Geschichte des ländlichen Raumes über Herausforderungen der Erschließung und Katalogisierung sprechen.

Am zweiten Tag des Symposiums findet dann ein Workshop statt, in dessen Rahmen Experten aus unterschiedlichen Disziplinen über Praktiken und Perspektiven der medien- und filmwissenschaftlichen Einordnung, der Archivierung und archivalischen Erschließung sowie der historischen und kulturwissenschaftlichen Erforschung von Amateurfilmsammlungen diskutieren.

Nähere Informationen und das detaillierte Programm beim Institut für Geschichte des ländlichen Raumes unter 02742/9005-12987, e-mail office @ ruralhistory.at und www.ruralhistory.at.

