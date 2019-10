AVISO: Vorstellung des neuen Direktors des Tiergarten Schönbrunn

Medientermin am 30. Oktober 2019, 11:30 Uhr

Wien (OTS/BMDW) - Mit Jahresende tritt Tiergartendirektorin Dagmar Schratter ihren Ruhestand an. 13 Jahre lang stand sie an der Spitze des ältesten Zoos der Welt und besten Zoos Europas. Am kommenden Mittwoch wird Bundesministerin Elisabeth Udolf-Strobl als Eigentümervertreterin der Schönbrunner Tiergarten Ges.m.b.H. gemeinsam mit Wolfgang Schüssel, der als Aufsichtsratsvorsitzender auch Mitglied der Hearingkommission war, bekanntgeben, wer mit 1. Jänner 2020 Schratters Nachfolge als Alleingeschäftsführer der Schönbrunner Tiergarten Ges.m.b.H. antreten wird. Der designierte Tiergartendirektor freut sich, sich den Medien vorstellen zu können.

Datum: Mittwoch, 30. Oktober 2019, 11:30 Uhr

Ort: Kaiserpavillon im Tiergarten Schönbrunn

Zugang über die Kasse Hietzing oder Zufahrt über den Wirtschaftshof, Maxingstraße 13b

Wir freuen uns, Sie beim Medientermin begrüßen zu dürfen!

Um Anmeldung wird gebeten unter:

E-Mail: presse @ zoovienna.at

Tel: +43 1 8779294 – 324 Barbara Feldmann

oder – 387 Iris Enzenberger

TIERE SEHEN. ARTEN SCHÜTZEN.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort

Presseabteilung

+43 (0) 1 711 00-805130

presseabteilung @ bmdw.gv.at

https://www.bmdw.gv.at