Oö. Volksblatt: "Sicherheit muss uns auch etwas wert sein" (von Harald ENGELSBERGER)

Ausgabe vom 28. Oktober 2019

Linz (OTS) - Oberösterreich gehört zu den Bundesländern mit der höchsten Aufklärungsquote bei Straftaten. Damit das auch so bleibt, brauche man laut Landeshauptmann Stelzer ausreichend gut ausgerüstete und vor allem motivierte Polizisten und Soldaten. Die Menschen, also die Steuerzahler, haben das Recht auf ein Gefühl der Sicherheit – durch die Polizei im Falle von Einbrüchen oder Überfällen und durch das Bundesheer im Falle von Katastrophen. Wenn man im Ernstfall Hilfe braucht, nimmt jeder Bürger diese gerne in Anspruch – ob von Bundesheer oder Polizei ist Nebensache. Diese Sicherheit muss uns auch etwas wert sein, denn damit die beiden Institutionen reibungslos funktionieren können, braucht es eben die nötigen Finanzmittel.

