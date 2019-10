Mutmaßliche Dealer nach Raub festgenommen

Wien (OTS) - Vorfallszeit: 26.10.2019, 22.00 Uhr

Vorfallsort: 1., Franz Josefs Kai

Sachverhalt: Zwei Männer sprachen am 26. Oktober 2019 um ca. 22.00 Uhr ihre Opfer im Bereich des Treppelweges an um ihnen Suchtmittel in Form von Ecstasy zu verkaufen. Als die beiden Männer den Kauf verneinten, bedrohten sie die mutmaßlichen Täter mit dem Zusammenschlagen, sollten sie nicht ihr Bargeld herausgeben. Die Beschuldigten im Alter von 18 und 19 Jahren (österreichischer Staatsbürger, Staatsangehöriger der russischen Föderation) flüchteten vorerst mit der Beute, konnten aber kurze Zeit später von Beamten des Stadtpolizeikommandos Innere Stadt festgenommen werden.

