ORF SPORT + mit den Highlights vom Herren-Riesenslalom in Sölden

Am 28. Oktober im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Montag, dem 28. Oktober 2019, in ORF SPORT + sind die Höhepunkte von den Staatsmeisterschaft Rhythmische Gymnastik Gruppe St. Pölten 2019 um 19.00 Uhr und vom Herren-Riesenslalom in Sölden um 21.20 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr und die Sendung „Fußball“ (12. Runde, der Samstag um 20.15 Uhr, der Sonntag um 20.40 Uhr).

Die alpinen Herren bestreiten am 27. Oktober ihr erstes Weltcup-Rennen, einen Riesenslalom, traditionell am Rettenbachgletscher in Sölden.

Details unter presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via ORF-TVthek (TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen.

(Stand vom 25. Oktober, kurzfristige Programmänderungen möglich)

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at