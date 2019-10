„Mythos Schnäppchen“: Vierteiliger „ORF III Themenmontag“ vergleicht Discounter, Drogerie- und Supermärkte

Mit: „Die Tricks der Discounter“, „Der große Drogeriemarkttest“, „Mythos Schnäppchen“ und „Supermarkt oder Discounter? Der Geld-Check“

Wien (OTS) - Die Lebenshaltungskosten verschlingen einen immer beträchtlicheren Anteil des monatlichen Einkommens der österreichischen Haushalte. Da kommen Vergünstigungen aller Art gerade recht. Vor allem in der Schnäppchenjagd scheint Spar-Potenzial zu liegen – und nicht selten führt diese in den Discounter. Doch was ist dran am „Mythos Schnäppchen“ und wo kauft man tatsächlich günstig ein – das und mehr erfährt man im vierteiligen „ORF III Themenmontag“ am 28. Oktober 2019.

Um 20.15 Uhr stehen zunächst „Die Tricks der Discounter“ im Fokus. Die Discountmärkte befinden sich im Wandel: Aus einfachen Filialen mit Waren auf Paletten werden jetzt große Trendmärkte. Neue Produkte erobern die Regale: Bio, Gourmet, Fairtrade, dazu Brotspezialitäten und gut bestückte Weinregale. Premium-Qualität, Fleisch aus „artgerechter“ Haltung, Wein geschmückt mit prominentem Namen, und das alles zu besonders günstigen Preisen. Ist das überhaupt möglich? Und was taugen die günstigen Backwaren aus den neuen Brottheken? Können Brot und Kuchen vom Discounter mit den Bäckereiprodukten mithalten? Moderator Jo Hiller nimmt die Qualität der Discounterprodukte unter die Lupe, trifft Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die unter dem Imagewandel leiden, und deckt mit Hilfe von Expertinnen und Experten so manchen Trick der Discounter auf.

Anschließend steht „Der große Drogeriemarkttest“ (21.05 Uhr) von Franziska Boeing und Kristin Siebert auf dem Programm. Die Drogerie-Discounter feilen seit Jahren an ihrem Image, gute Qualität für das kleine Portemonnaie zu liefern. Doch es zeigt sich: Nicht immer halten die Eigenmarken der Ketten, was sie versprechen. Windeln, Shampoo und Spülmittel werden im Labor untersucht. Welches ist das leistungsstärkste Spülmittel? Wo finden sich besonders viele Duftstoffe, die Allergien auslösen können? Und nicht zuletzt: Gehen die Unternehmen fair mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern um?

Um dem „Mythos Schnäppchen“ (21.55 Uhr) auf den Grund zu gehen, sind die Filmemacher Carsten Rau und Hauke Wendler viel gereist. Sie besuchen Billiganbieter und Outlet-Center und decken die Tricks von Onlinehändlern auf. Außerdem treffen sie Expertinnen und Experten, die erklären, was sich hinter Schnäppchen verbirgt, und wer am Ende den Preis dafür bezahlt.

Der „ORF III Themenmontag“ (22.45 Uhr) zeigt zum Abschluss den Film „Supermarkt oder Discounter? Der Geld-Check“ von Anke Heinhaus und Stefan Jäger. Wer liegt beim Preis vorn? Wie gut ist die Qualität vom Discounter? Und wer ist der Beste beim Sortiment? Moderator Roberto Cappelluti geht auf Einkaufstour und blickt hinter die Kulissen des Handels.

