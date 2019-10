NEOS befürworten EU-Beitrittsgespräche für Nordmazedonien und Albanien

Beate Meinl-Reisinger: „Freue mich über das klare Signal unserer liberalen Parteienfamilie ALDE zum Westbalkan.“

Wien (OTS) - Erfreut zeigt sich NEOS-Vorsitzende Beate Meinl-Reisinger über die Resolution zum Westbalkan am Kongress der europäischen liberalen Parteienfamilie ALDE: „Nordmazedonien und Albanien haben in den letzten Jahren große Fortschritte gemacht, es herrscht eine hohe Zustimmung zur Union: Wir sehen keinen Grund, keine Beitrittsgespräche zu führen und haben als liberal Parteienfamilie heute ein klares Signal dafür gesetzt.“



„Wir waren immer der festen Überzeugung, dass wir gerade bei den Westbalkanstaaten nicht auslassen dürfen und dort pro-europäische und liberale Kräfte stärken. Engagiert sich Europa hier nicht, stehen andere Nationen wie China oder Russland bereits in den Startlöchern, um ihren Einfluss in der Region auszubreiten. Die Folgen wären für die EU alles andere als wünschenswert“, warnt Meinl-Reisinger.



