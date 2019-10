VP-Schwarz: Czernohorszky muss Machtwort sprechen und Verein Original Play Tätigkeit in Kindergärten untersagen

Es geht um die Sicherheit der Kinder - Baustellen im Wiener Bildungsbereich werden immer offensichtlicher - Entschiedenes Handeln gefragt

Wien (OTS) - Einen sofortigen Stopp der Aktivitäten für den Verein „Original Play“ fordert heute die Bildungssprecherin der neuen Volkspartei Wien, Sabine Schwarz, in Reaktion auf Berichte über die fragwürdigen Aktionen dieses Vereins. „Stadtrat Czernohorszky ist aufgefordert, hier einzuschreiten und dem Verein jegliche Tätigkeit in den Wiener Kindergärten zu untersagen. Kindergärten, die dennoch davon Gebrauch machen, soll die Förderung gekürzt werden“, so Schwarz weiter. Eine reine Empfehlung, die Kooperation zu unterbinden, sei absolut nicht ausreichend. Sieht man die Bilder, habe man den Eindruck, dass es hier zu Grenzüberschreitungen kommt. „Die Stadt Wien ist gefordert sofort zu reagieren, denn es geht hier um die Sicherheit der Kinder“, so Schwarz weiter.

Die Baustellen im Wiener Bildungsbereich werden immer offensichtlicher und es stellt sich die Frage, warum der Verein nicht schon viel früher zum Thema wurde. Es könne nicht sein, dass dieser Verein in Kindergärten oder in der Nachmittagsbetreuung arbeiten kann, ohne dass die Stadt Wien hier etwas gemerkt hat. Schwarz abschließend: „Zum Schutz unserer Kinder ist ein weiteres Zuwarten unangebracht und ein entschiedenes Handeln gefragt.“

