TERMINVORSCHAU der Vertretung der EU-Kommission in Österreich

Wien (OTS) - Termine

Kalender der Aktivitäten der Mitglieder der EU-Kommission

Montag, 28.10.2019

- Brüssel: Außenbeauftragte Mogherini, Entwicklungskommissar Mimica und Krisenkommissar Stylianides bei Internationaler Solidaritätskonferenz zur venezolanischen Flüchtlings- und Migrationskrise

- Brüssel: Kommissionsvizepräsident Šefčovič hält Vorsitz der trilateralen Gasgespräche mit Russland und der Ukraine

- München: Innenkommissar Avramopoulos und Sicherheitskommissar King bei G6-Ministertreffen

Dienstag, 29. Oktober

- Wien: Europa: DIALOG mit Oliver Grimm, „Die Presse“-Korrespondent in Brüssel

Beginn: 18.00 Uhr (Einlass: 17.30 Uhr)

Ort: Wipplingerstraße 35, 1010 Wien

- Brüssel: Kommissionspräsident Juncker empfängt ehem. Europaparlamentspräsidenten Schulz

- Brüssel: Kommissionspräsident Juncker empfängt serbischen Präsidenten Vučić

- Brüssel: Außen- und Sicherheitsbeauftragte Mogherini lädt zum Arbeitsessen mit Staats- und Regierungschefs der sechs Westbalkan-Partner

- Brüssel: Kommissionsvizepräsident Dombrovskis bei feierlicher Vorstellung des Buches „Safeguard the Euro in Times of Crisis – The Inside Story of the ESM“

Mittwoch, 30.10.2019

- Brüssel: Wöchentliche Sitzung der Europäischen Kommission

Thema: Sicherheitsunion

- Brüssel: Nachbarschaftskommissar Hahn empfängt Kosovos Präsidenten Hashim Thaci



Donnerstag, 31. Oktober

- Wien: Donau-Konferenz 2019 "Globalisierung, Geopolitik und Brexit. Mögliche Handlungsperspektiven für den Donauraum"

Zeit: 10.00 - 17.30 Uhr

Ort: Wipplingerstraße 35, 1010 Wien

- Wien: Nachbarschaftskommissar Hahn bei Gedenkfeierlichkeiten „30 Jahre seit dem Fall des Eisernen Vorhangs“

