„Hohes Haus“ über neu gewählten Nationalrat und Tag der offenen Tür im Parlament

Am 27. Oktober um 12.00 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Rebekka Salzer präsentiert im ORF-Parlamentsmagazin „Hohes Haus“ am Sonntag, dem 27. Oktober 2019, um 12.00 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Arbeits-Auftakt

Dreieinhalb Wochen nach der Nationalratswahl haben die gewählten Mandatare diese Woche ihre Arbeit aufgenommen. Die Abgeordneten der fünf vertretenen Parteien sowie die fraktionslose Philippa Strache haben das Gelöbnis auf Republik und Verfassung abgelegt und die drei Präsidenten respektive Präsidentin gewählt. Viele Appelle zum respektvollen Miteinander und zur konstruktiven Zusammenarbeit waren in der Debatte zu hören, aber auch schon harte Wortgefechte zwischen FPÖ und Grünen. Maximilian Biegler war dabei.

Gast im Studio ist Nikolaus Scherak, der stellvertretende Klubobmann der NEOS.

Arbeits-Ende

Nicht mehr in den Nationalrat einziehen konnte die Liste JETZT. Am Beginn standen Vorwürfe gegen den Listengründer Peter Pilz, dann folgten schwere Zerwürfnisse innerhalb der sehr heterogenen Truppe und letztlich wurde man wohl auch von der überraschend angesetzten Neuwahl am falschen Fuß erwischt und mit 1,9 Prozent der Stimmen aus dem Nationalrat rausgewählt. Susanne Däubel hat den Auszug begleitet.

Feiertags-Arbeit

Alle Jahre wieder Nationalfeiertag und alle Jahre wieder Tag der offenen Tür im Parlament. Und wieder gestaltete Claus Bruckmann eine Reportage für „Hohes Haus“. Er hat sich unter die Besucher/innen gemischt, Jung und Alt vor die Kamera gebeten, hat Eindrücke gesammelt und versucht, frisch angelobten und lang gedienten Abgeordneten Antworten auf aktuelle Fragen zu entlocken.

