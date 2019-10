„Sport am Sonntag“: Dominic Thiem – Fan-Ansturm in der Wiener Stadthalle

Am 27. Oktober ab 18.00 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Alina Zellhofer präsentiert „Sport am Sonntag“ am 27. Oktober 2019 um 18.00 Uhr in ORF 1 mit folgenden Themen:

Dominic Thiem: Fan-Ansturm in der Wiener Stadthalle

Das ATP-Turnier in Wien bietet Tennis vom Feinsten. Ein Grund dafür:

Publikumsmagnet Dominic Thiem!

Ski alpin: Die Zeitrechnung nach Hirscher beginnt

Der Weltcup-Auftakt in Sölden beantwortet erstmals die Frage: Wer aus dem ÖSV-Team tritt aus dem langen Schatten des Superstars?

Vanessa Herzog: Die Eisschnelllauf-Queen im Interview

Die Weltmeisterin über die Faszination ihrer Sportart, die beste Trainingsgruppe der Welt und was ihr der Titel „Sportlerin des Jahres“ bedeuten würde.

