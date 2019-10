Lansky, Ganzger + partner eröffnet neuen Standort in Skopje

LGP baut das Serviceangebot in Südosteuropa weiter ausbauen und wird mit der neuen Legal & Tax Consultancy in Skopje Kunden in Nordmazedonien künftig vor Ort betreuen

Wien (OTS) - Lansky, Ganzger + partner Rechtsanwälte (LGP) haben am 10. Oktober ihren neuen Standort in Skopje, Nordmazedonien eröffnet. Dank der neuen LGP Legal & Tax Consultancy in Skopje kann LGP sein Serviceangebot in Südosteuropa weiter ausbauen und Kunden in Nordmazedonien künftig vor Ort betreuen.

Die Eröffnungsfeierlichkeiten des neuen Standortes fanden im historischen Nationalmuseum Daut Pascha Hamam in der nordmazedonischen Hauptstadt Skopje statt. Vizepremierminister für europäische Angelegenheiten Bujar Osmani betonte in seiner Eröffnungsrede die engen Wirtschaftsbeziehungen zwischen Nordmazedonien und Österreich, welche auch der Geschäftsträger an der österreichischen Botschaft Mag. Lucas Bachmayer betonte, der eine Grußbotschaft von Botschafter Dr. Georg Woutsas verlas.

Die Westbalkanexperten Dr. Szabolzs Fazakas, ehemaliger ungarischer Wirtschaftsminister und MEP sowie Botschafter Dr. Wolfgang Petritsch, LGP Of Counsel und ehemaliger Sondergesandter für den Kosovo sowie Hoher Repräsentant für Bosnien-Herzegowina rundeten das Programm ab. Die Moderation übernahm der Anwalt, Bestsellerautor und bekannte international tätige Business Networking Experte Itzik Amiel.

Unter den rund 100 Gästen befanden sich neben Vertretern der bedeutendsten Unternehmen des Landes auch ein gutes Dutzend Minister, Botschafter und hochrangige Diplomaten.

Die Managing Partner des neuen Standortes sind Dr. Gabriel Lansky, renommierter Wirtschaftsanwalt, Verteidiger und Lobbyist, Dr. Gerald Ganzger, über die Grenzen Österreichs hinaus bekannt als Medienanwalt, Konfliktlöser und Experte für Litigation PR, sowie Arlind Zeqiri, M.A., ehemaliger Minister für ausländische Investitionen der Republik Nordmazedonien.

