Jungfernfahrt für 1. Genuss- und Trüffelmarkt

Wien (OTS) - Im Beisein zahlreicher prominenter Gäste stach die MS Wien, einem der sechs wunderschönen Schiffe der DDSG, mit dem 1. Genuss- und Trüffelmarkt heute Mittag am Donaukanal in See.

Gerhard Zadrobilek und Serge Falk zeigten sich dabei ebenso von der Vielfalt begeistert wie auch Veit Schalle, Manfred Ainedter und zahlreiche Freunde des „guten Geschmacks“.

In Rahmen von insgesamt acht Kulinariktouren haben BesucherInnen noch bis Sonntag Gelegenheit lukullische Köstlichkeiten zu probieren und die eine oder andere Besonderheit auch gleich zu kaufen.

Hotspot für alle Genuss- und Trüffelfreunde

Während die urbane Silhouette vorüberzieht, kann an Bord nach Lust und Laune goustiert, verkostet und mit den Produzenten geplaudert werden. Das Angebot ist mannigfaltig von der Weißen Trüffel über Schinken-, Salami-, Käsespezialitäten bis hin zu Oliven- und Kürbiskernöl. Darüber hinaus steht ein Meister seines Fachs, Starkoch Heinz Hanner, mit Rat und Tat zur Seite und sorgt so für ein „Gaumenspiel“ an Bord der MS Wien.

Programm für die Genusstouren

Samstag, 26. Oktober – „Genuss- und Trüffelmarkt“ (Ticket 39.- inkl. 5 Genuss-Bons)

Fahrt 10.00 Uhr – 11.30 Uhr Fahrt 12.30 Uhr – 14.00 Uhr Fahrt 15.00 Uhr – 16.30 Uhr Fahrt 17.30 Uhr – 19.00 Uhr

Sonntag bereits ausverkauft

Abfahrt ist vom Schwedenplatz und die Schifffahrt selbst wird 1,5 Stunden dauern, genug Zeit also, um die Köstlichkeiten des schwimmenden „Genuss- und Trüffelmarktes“ zu verkosten. Darüber hinaus haben die Gäste auch nach der Fahrt noch die Gelegenheit, sich genüsslich an den „Standln“ zu laben bevor das Schiff für die nächste Runde wieder ablegt. Für die „Genuss-Gäste“ an Bord sind jeweils 5 Kostteller inkludiert, die unter der Patronanz von Starkoch Heinz Hanner zubereitet werden.

Beim Vorverkauf gibt es minus 10% auf den Ticketpreis.

Kinder von 0-9 Jahre fahren gratis und von 10-15 Jahre gibt es 50% Rabatt.

Weitere Informationen gibt es unter www.ddsg-blue-danube.at

DDSG Blue Danube Schiffahrt GmbH, ein Unternehmen der Wien Holding GmbH und der Verkehrsbüro Group AG.

Rückfragen & Kontakt:

DDSG Blue Danube Schiffahrt GmbH, ein Unternehmen der Wien Holding GmbH und der Verkehrsbüro Group AG



Carolina Möller

Marketing

+43 1 588 80 - 501 / +43 660 484 86 46

carolina.moeller @ ddsg-blue-danube.at

httb://ddsg-blue-danube.at