Qingdao-Messe 2019 "New Growth Drivers" fand vom 19. bis 21. Oktober statt

Qingdao, China (ots/PRNewswire) - Die Qingdao-Messe 2019 "New Growth Drivers" wurde vom 19. bis 21. Oktober 2019 im Qingdao International Convention Center veranstaltet.

Die Messe wurde gemeinsam vom Chinesischen Rat zur Förderung des internationalen Handels (China Council for the Promotion of International Trade/CCPIT), Unterausschuss Shandong, der Shandong Entwicklungs- und Reformkommission, der Abteilung für Wissenschaft und Technologie der Provinz Shandong, der Stadtregierung von Qingdao und weiteren Organisatoren veranstaltet und von der chinesischen internationalen Handelskammer sowie der japanischen Außenhandelsorganisation unterstützt.

Auf der Grundlage des Themas "Innovation fördert Wachstumstreiber, Kooperation fördert Entwicklung" und mit dem Ziel, die Transformation neuer und alter Wachstumstreiber voranzubringen, sollte mit dieser Messe eine umfassende Präsentationsplattform der Pläne, Erfolge und Leitlinien für Shandongs neue und alte Wachstumstreiber aufgebaut werden. Erreicht wurde dieses Ziel durch Displays über Errungenschaften, Plänen, Produkten, Technologie, durch besondere Aktionen, Projektfreigaben und Vermittlungsberatungen.

Die Messe erstreckte sich über 23.700 qm und sie umfasste Ausstellungen, Displays, Konferenzen und Foren. Die Ausstellungen und Displays wurden in einem thematischen Ausstellungsbereich, fünf Branchen-Ausstellungsflächen und vier Sonderausstellungsbereichen organisiert.

Die Foren - die Shandong Transformation neuer und alter Wachstumstreiber durch wichtige Projektfreigaben und die Vermittlungsmesse für internationale Kooperation im Sektor intelligente Fertigung - wurden angeboten, um den Informationsaustausch über neue Entwicklungen und Errungenschaften im Bereich intelligente Fertigung zu ermöglichen und um Chancen für Kooperationen zu erkunden.

346 Unternehmen nahmen an der Messe teil, darunter auch 12 der 500 Top-Unternehmen weltweit und 15 der 500 Top-Unternehmen Chinas sowie viele Branchenführer und Akteure aus den sogenannten Einhorn- und Gazellen-Unternehmen.

