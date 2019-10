Nehammer: Andreas Schieder widerspricht offenbar Pamela Rendi-Wagner

SPÖ-Chefin sollte klare Verhältnisse schaffen

Wien (OTS) - „Letzte Woche hat sich Pamela Rendi-Wagner noch bereit erklärt für Regierungsverhandlungen zur Verfügung zu stehen. Das ist aus Sicht der Volkspartei positiv. Der heutige Querschuss aus Brüssel widerspricht dem allerdings klar. Die SPÖ wandert damit auf den Pfaden der FPÖ, die bereits zuvor erklärt hat, sich in Opposition zu sehen“, erklärt der Generalsekretär der Volkspartei, Karl Nehammer am Freitag und hält weiter fest: „Wenn SPÖ-Europaabgeordneter Andreas Schieder sich heute aus Brüssel zu Wort meldet und die SPÖ ganz klar in der Opposition sieht, stellt er sich damit offenbar gegen die Aussagen seiner Parteichefin.“



Das Wichtigste in dieser Phase sei, für klare Verhältnisse zu sorgen. Das erwarte sich die Bevölkerung, so Nehammer abschließend: „Pamela Rendi-Wagner sollte daher klarstellen ob die SPÖ bereit ist, Regierungsverantwortung zu übernehmen, oder nicht, wie Schieder heute meint.“



