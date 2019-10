ÖVP - T E R M I N E

KW 44 von 28. Oktober 2019 bis 3. November 2019

Wien (OTS) - Änderungen vorbehalten – nähere Auskünfte unter +43 (1) 40126-602

MONTAG, 28. Oktober 2019

Delegationsleiterin MEP Mag. Karoline Edtstadler nimmt an der "grünen Woche" in Israel teil (28.10.-3.11.)



DIENSTAG, 29. Oktober 2019

18:30 Seniorenbund-Präsidentin LAbg. Ingrid Korosec nimmt an der Eröffnung der Ausstellung "Der Mond: Sehnsucht, Kunst und Wissenschaft" teil (Naturhistorisches Museum, Burgring 7, 1010 Wien)



DONNERSTAG, 31. Oktober 2019

08:30 Seniorenbund-Präsidentin LAbg. Ingrid Korosec nimmt am "Weltspartag-Frühstück" der Raiffeisenbank teil (Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1, 1020 Wien)



17:00 Bundesleiterin der ÖVP-Frauen Abg.z.NR Dr. Juliane Bogner-Strauß nimmt am "Weltspartag-Empfang" der Steiermärkischen Sparkasse teil (Sparkasse, Schlossbergsaal, 8010 Graz)





