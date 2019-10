Bürgermeister Michael Ludwig empfing Wiener TeilnehmerInnen der Berufsweltmeisterschaften

Wien (OTS/RK) - Die 45. internationalen Berufsweltmeisterschaften fanden heuer vom 22. bis 27. August 2019 in Kazan im Südwesten Russlands statt. Rund 1.400 TeilnehmerInnen aus knapp 70 Mitgliedsländern traten zur Leistungsschau bei den „World Skills 2019“ an. Im Mittelpunkt der alle zwei Jahre ausgetragenen Berufsweltmeisterschaften steht der internationale Wettbewerb. Junge Fachkräfte aus aller Welt im Alter bis 22 Jahre haben hier die Gelegenheit, ihr fachliches Können in mehr als 50 Wettbewerbsberufen auf internationalem Parkett unter Beweis zu stellen. Sie wetteifern um Gold-, Silber- und Bronzemedaillen und natürlich um den Titel Weltmeister in ihrem Beruf. Mit insgesamt zwölf Medaillen – sechs Gold-, fünf Silber- und einer Bronzemedaille – kehrte das österreichische Team schließlich als beste EU-Nation nach Österreich zurück. Zudem brachte das Team Austria auch noch 17 Medallions for Excellence (Leistungsdiplom mit über 700 von 800 möglichen Punkten) mit nach Hause. Damit wurde das sehr gute Ergebnis von WorldSkills Abu Dhabi 2017 (elf Medaillen) sogar noch getoppt und Österreich durfte sich wieder als eine der Top-10 Nationen der Welt feiern lassen.

Bürgermeister Michael Ludwig hat heute die TeilnehmerInnen aus Wien im Wiener Rathaus empfangen und ihnen zu ihren hervorragenden Leistungen gratuliert.

Eine der Goldmedaillen gewannen die beiden Betonbauer Mateo Grgic aus Wien-Favoriten und Alexander Krutzler aus dem steirischen Teil von Pinkafeld (beide Porr AG, Wien) im Teambewerb. Beide sind bei der PORR AG Wien beschäftigt.

Hotel Rezeptionist Oliver Lang aus Wien-Brigittenau, beschäftigt im Hotel Mercure Wien Zentrum, ist stolzer Silbermedaillen-Gewinner.

Anjuta Bergmann von der Oberlaa Süßwarenproduktion GmbH Wien wurde mit einer Medallion for Excellence im Beruf Konditorin ausgezeichnet.

Im Bewerb „IT Netzwerk und Systemadministration“ erreichte Nikolaus Walther, Absolvent der HTL Rennweg Wien mit 685 Punkten den 14. Platz.

Und im Bewerb „Web Technologies“ erlangte Abusufean Ali von der Falkenherz Group 1010 Wien mit 688 Punkten den 18. Platz.

Der Wiener Bürgermeister zollte den Leistungen der jungen Fachkräfte seinen höchsten Respekt und betonte, dass sich „alle gemeinsam als exzellente Botschafter unseres beruflichen Bildungssystems und unserer Ausbildungsbetriebe sowie des Wirtschaftsstandortes erwiesen haben“. Er unterstrich zudem die hohe Bedeutung einer fundierten Fachkräfteausbildung. Dabei sei gerade auch das gut funktionierende Sozialpartnermodell in Österreich eine der zentralen Säulen.

