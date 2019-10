Neo-„Soko Donau“-Cop Andreas Kiendl im Dreh-Einsatz

Und: ORF-1-Premiere für erstes Crossover „Der vierte Mann“ am 2. November

Wien (OTS) - Am 2. November 2019 gehen die „Soko Donau“-Stars im ersten Crossover-Fall „Der vierte Mann“ (20.15 Uhr, ORF 1) gemeinsam mit den Leipziger Kolleginnen und Kollegen auf On-Air-Spurensuche. Bis Mitte November stehen sie außerdem in Wien, Nieder- und Oberösterreich sowie der Steiermark noch vor der Kamera – und bekommen prominente Verstärkung: Ex-„Soko Kitzbühel“-Cop Andreas Kiendl unterstützt in der 15. Staffel des ORF-Krimihits das Team von Brigitte Kren, Stefan Jürgens, Lilian Klebow (am Montag, dem 28. Oktober, zu Gast im „Studio 2“), Maria Happel, Helmut Bohatsch und Paul Matic. Bei einem Setbesuch am Donnerstag, dem 24. Oktober 2019, in der „Wache“ in Wien standen der Neuzugang und seine Kieberer-Kolleginnen und -Kollegen bei den Dreharbeiten zum Fall „Freunde wie diese“ (AT) schon einmal Rede und Antwort.

Mit u. a. Liebmann, Silberschneider und Straßer in Episodenrollen

Regie bei den 16 neuen Fällen führ(t)en Holger Barthel, Sophie Allet-Coche, Holger Gimpel und (aktuell) Olaf Kreinsen. In Episodenrollen sind u. a. Simone Fuith, Simone Heher, Wolfgang Hübsch, Gerhard Liebmann, Edita Malovčić, Simon Morzé, Anton Noori, Alexander Pschill, Sabrina Reiter, Johannes Silberschneider und Katharina Straßer zu sehen. Die Drehbücher stammen von Markus Staender, Jacob Groll, Maria Hinterkörner, Frank Weller, Andreas Quetsch, Sönke Lars Neuwöhner, Natalia Geb, Peter Dommaschk, Ralf Leuther, Martin Muser, Jens Schäfer und Max Gruber. Zu sehen ist die 15. „Soko Donau“-Staffel voraussichtlich 2020 in ORF 1.

Andreas Kiendl ist als Bezirksinspektor Klaus Lechner der „Neue“ im Team der Soko Donau. Als ehemaliger Ermittler der Soko Kitzbühel, der seinen Dienst vor rund zehn Jahren quittiert hat, kehrt Kiendl erstmals in der „Soko“-Geschichte wieder in den Dienst – diesmal entlang der Donau – zurück. Entsprechend routiniert absolvierte er die ersten Drehtage. Kiendl: „Mein Einstieg in die ,Soko Donau‘ war wirklich eine runde Sache, einen freundlicheren Empfang hätte ich mir wohl kaum vorstellen können. Von der Redaktion über die Produktionsfirma bis zum Team und den Partnern gab es wohlwollende Neugier, wie sich der ‚Neue‘ so anstellt.“ Auch die Rolle des Klaus Lechner ist dem Schauspieler mittlerweile ans Herz gewachsen. „Die Figur macht mir Spaß, die Bücher bieten jede Menge Spielanlässe, Regie und Schauspieler sind ebenso hilfreich wie meine Kostüme und die anderen wichtigen Kleinigkeiten. Ich hoffe sehr, dass sich mein gutes Gefühl auf die Zuschauerinnen und Zuschauer überträgt. Dann bin ich zuversichtlich, dass noch viele unterhaltsame Soko-Fälle mit Klaus Lechner folgen werden.“

„Soko Donau“ ist eine Koproduktion von Satel-Film in Zusammenarbeit mit ORF und ZDF, hergestellt mit Unterstützung von Fernsehfonds Austria, Filmfonds Wien, Land Oberösterreich, Land Niederösterreich, Cinestyria Filmcommission and Fonds und der Film Commission Graz.

