Partnerschaft zur Förderung von Mathematikkompetenz neuer Lehrkräfte in NASBTTs schulbasierten Lehrerausbildungseinrichtungen (ITT)

London (ots/PRNewswire) - - Aufgrund der jüngsten bildungspolitischen Änderungen tragen die Lehrerausbildungseinrichtungen in England die zusätzliche Verantwortung dafür, die Lese- und Rechenfähigkeiten neuer Lehrkräfte sicherzustellen. Um Ihre Mitgliedseinrichtungen besser bei dieser Aufgabe unterstützen zu können, bildete die National Association of School-Based Teacher Trainers (NASBTT) eine Partnerschaft mit Vretta, Sie möchte so die Kompetenzen neuer Lehrkräfte im mathematischen Bereich fördern.

Im Rahmen der Zusammenarbeit entstand die maßgeschneiderte Version der von Vretta entwickelten Plattform Elevate My Maths zur Erweiterung mathematischer Grundkompetenzen neuer Lehrkräfte. Das Programm beinhaltet die Evaluation mathematischer Stärken und Schwächen der Lehrkräfte, Entwicklungsmodule und die summative Bewertung, um so das künftige Selbstbewusstsein der Lehrer zu stärken.

Informationen zu NASBTT

Die Organisation NASBTT engagiert sich für die Verbesserung der Unterrichtsqualität in Schulen durch hochwertige schulgeführte Programme zur Ausbildung, Schulung und beruflichen Weiterbildung von Lehrkräften in England. Der Ansatz basiert auf den gemeinsamen Erfahrungen akkreditierter Einrichtungen der schulischen Lehrerausbildung in Bezug auf die Entwicklung und Umsetzung nationaler politischer Entwicklungen zur Verbesserung der Lehrqualität an Schulen.

Informationen zu Vretta

Die Vision von Vretta ist eine Welt, in der Mathematik allen Spaß macht. Durch die Zusammenarbeit mit Bildungsministerien und akademischen Institutionen konnte Vretta zahlreiche formative und summative Mathematiktests auf nationaler und regionaler Ebene erstellen und entwickeln, darunter Modelle zur formativen Evaluation im Rahmen des Konzepts Assessment for Learning zur Anwendung im Mathematikunterricht.

