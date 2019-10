„Heimat Fremde Heimat“: Österreich-Ungarn – Eine bewegte Nachbarschaft

Am 27. Oktober um 13.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Silvana Meixner präsentiert am Sonntag, dem 27. Oktober 2019, um 13.30 Uhr in ORF 2 eine „Heimat Fremde Heimat“-Ausgabe zum Thema „Österreich-Ungarn – Eine bewegte Nachbarschaft“:

Die Region rund um den Neusiedler See ist seit jeher von drei Sprachgruppen besiedelt. Deutschsprachige, Ungarn und Kroaten prägen seit Jahrhunderten den pannonischen Raum. In der sechsten Folge der „Heimat Fremde Heimat“-Nachbarschaftsserie gewährt der einstmals jüngste Sternekoch der Welt, Max Stiegl, Einblick in seine Philosophie zum Leben in dieser Region. Über das Leben der verschiedenen Minderheiten dies- und jenseits der Grenze berichten Zeitzeuginnen und Zeitzeugen des Mauerfalls, u. a. der Schriftsteller Erwin Riess und eine Roma-Aktivistin. Ein Bericht von Sabina Zwitter.

