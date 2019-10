Greenpeace begrüßt Klimastreik von Fridays For Future

Streik-OrganisatorInnen kritisieren OMV - auch Greenpeace fordert Stopp der OMV-Bohrvorhaben in Neuseeland

Wien (OTS) - Die Umweltschutzorganisation Greenpeace begrüßt den 45. Klimastreik von Fridays For Future, der heute vom Heldenplatz bis zum Florianipark hinter dem Rathaus führte. Die Forderung der DemonstrantInnen: Der Klimaschutz muss in die Verfassung integriert und der Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas bis 2030 garantiert werden. Der heutige Klimastreik wurde von Māori-Vertreter Mike Smith begleitet. Smith ist aktuell in Wien, da der österreichische Öl- und Gaskonzern OMV in den nächsten Monaten neue Bohrungen vor der Küste Neuseelands plant. Greenpeace fordert die OMV auf, sich aus Neuseeland zurückzuziehen und langfristig aus fossilen Energien auszusteigen.

„Während Millionen Menschen weltweit für Klimaschutz auf die Straße gehen, sucht die OMV in hochsensiblen Ökosystemen nach neuen Öl- und Gasreserven”, sagt Adam Pawloff, Klimaexperte bei Greenpeace in Österreich. „In PR-Broschüren wird vollmundig erklärt, dass der Konzern das Pariser Klimaabkommen anerkennt. Doch in der Realität passiert genau das Gegenteil – die OMV sucht nach fossiler Energie, die nie verbrannt werden darf, wenn wir die Klimakatastrophe noch abwenden wollen.” Die Folgen der durch die OMV befeuerten Klimakrise bedrohen unter anderem die Lebensgrundlage der Māori-Bevölkerung in Neuseeland. Māori-Vertreter Mike Smith kündigte darum gestern an, dass er eine Strafanzeige gegen den Generaldirektor der OMV, Rainer Seele, beim Internationalen Strafgerichtshof einbringen will. „Wir unterstützen Mike Smith in seinem Einsatz für Klimagerechtigkeit und fordern die OMV auf, Neuseeland zu verlassen, die Suche nach neuen Öl- und Gasreserven zu beenden und eine neue, klima-konforme Konzernstrategie zu beschließen”, so Pawloff.

