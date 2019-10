NEOS Wien/Wiederkehr: Vernichtender Rechnungshof-Bericht zu parteinahen Großveranstaltungen

Christoph Wiederkehr: „Umfassende Aufklärung durch U-Kommission dringend notwendig!“

Wien (OTS) - Erschüttert zeigt sich NEOS Wien Klubobmann Christoph Wiederkehr über den heute erschienenen Rechnungshofbericht zu Großveranstaltungen in Wien: „Egal wo man hinschaut, es ist überall Freunderlwirtschaft und Verschwendung von Steuergeldern drin. Der Bericht zeichnet ein Sittenbild der Wiener SPÖ unter Duldung der Grünen, das erschütternd ist. Und wo sie kann, nascht auch die ÖVP mit. Umso dringlicher ist es, in der bevorstehenden Untersuchungskommission wirklich alle partei- und stadtnahen Vereine, egal welcher Farbe, genau unter die Lupe zu nehmen!“

Der Missbrauch von Steuergeldern zeigt sich laut Rechnungshof bei vielen Großveranstaltungen – vor allem aber beim Donauinselfest: „Da werden ungeniert vom Veranstalter SPÖ Ausgaben ohne ausreichende Belege an die Stadt weiterverrechnet, die ohne zu prüfen zahlt. Taxifahrten über 2000 Euro, zahlreiche Inserate und eine noch zu prüfende Heizöl- und Treibstofflieferung an einen Privathaushalt in Niederösterreich über 6.000 Euro sind die Spitze des Eisbergs. Diese Methoden zeigen, wie die Parteien rücksichtslos Steuergeld für ihre eigenen Zwecke verprassen. Damit muss nach einer umfassenden Aufklärung in der kommenden Untersuchungskommission ein für alle Mal Schluss sein!“ fordert Wiederkehr.

Rückfragen & Kontakt:

NEOS – Klub im Wiener Rathaus

Ralph Waldhauser

Leitung Kommunikation

+43 664 849 15 40

ralph.waldhauser @ neos.eu