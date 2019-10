23. Bezirk: Carlbergergasse – Straßenbauarbeiten zwischen Brunner Straße und Autofabrikstraße

Wien (OTS) - Aufgrund von Schäden an der Straßenentwässerung wird die Fahrbahn der Carlbergergasse zwischen Brunner Straße und Autofabrikstraße - bei der Autobushaltestelle der Linie 60A „Carlbergergasse“ - Fahrtrichtung stadtauswärts im 23. Bezirk erneuert. Am Montag, dem 28. Oktober 2019, beginnt die Stadt Wien – Straßenverwaltung und Straßenbau mit den Arbeiten.



Verkehrsmaßnahmen



Auf Baudauer wird die Carlbergergasse von Brunner Straße bis und in Fahrtrichtung Seybelgasse als provisorische Einbahn geführt, der motorisierte Verkehr in Fahrtrichtung Brunner Straße wird über Seybelgasse, An den Steinfeldern zur Brunner Straße geführt. Die Autobushaltestelle der Linie 60A in Fahrtrichtung Breitenfurter Straße wird vor Carlbergergasse Höhe Hausnummer 42 verlegt. Die Autobushaltestelle der Linie 60A in Fahrtrichtung Brunner Straße wird örtlich vor Brunner Straße Höhe Hausnummer 53 verlegt. Der Fuß- und Radverkehr wird aufrechterhalten.



Örtlichkeit der Baustelle: 23., Carlbergergasse zwischen Brunner Straße und Autofabrikstraße



- Baubeginn: 28. Oktober 2019

- Geplantes Bauende: 31. Oktober 2019



Weitere Informationen erhalten Sie auf wien.gv.at/verkehr/strassen und wien.gv.at/verkehr/baustellen oder auch unter +43 1 955 59 - Infoline Straße und Verkehr.



(Schluss) aig/hol

Rückfragen & Kontakt:

Silvia Aigner

Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: +43 1 4000-49812

Mobil: +43 676 8118 49812

E-Mail: silvia.aigner @ wien.gv.at



Matthias Holzmüller

Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: +43 1 4000-49811

Mobil: +43 676 8118 49811

E-Mail: matthias.holzmueller @ wien.gv.at