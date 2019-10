„Magicus“ und „Kanderl“ im Circusmuseum im 2. Bezirk

Programme für Klein (3.11.) und Groß (7.11.), Anmeldung: info@circus-clownmuseum.at

Wien (OTS/RK) - Ab sofort nehmen die freiwillig aktiven Unterhaltungskunst-Historiker des „Circus- und Clownmuseum Wien“ (2., Ilgplatz 7) Anmeldungen für die nächsten 2 Sonder-Veranstaltungen entgegen: Am Sonntag, 3. November, startet um 15.00 Uhr im Museum eine lustige Zauber-Show für Kinder mit dem Titel „Circus Hopi-Popi-Magicus“. Einlass: ab 14.30 Uhr. Dauer: zirka 45 Minuten. Der Eintrittspreis beträgt 7 Euro. Das clowneske Duo „Karo & Karoline“ probiert allerhand Zaubertricks eines Zirkus-Direktors aus, die aber einfach nicht klappen wollen. Die liebe Stoff-Zauberschlange „Siggi“ und ein gut gefüllter Zylinder dürfen in der „magischen“ Show nicht fehlen. Für Erwachsene gedacht ist die Präsentation „Christine Babka und das Künstlerlokal ‚Kanderl‘“: Am Donnerstag, 7. November, beginnt in den Museumsräumen um 19.30 Uhr die Vorstellung der Gastronomin Christine Babka, die das „Galeriebeisl Kanderl“ in der Kundmanngasse 8 betreibt. Unter dem Motto „Von der Puppenspielerin aus dem Prater zur Wirtin des bekannten Kunstbeisls in Erdberg“ führen Hans Kellner-Kelli und Robert Kaldy-Karo ein interessantes Gespräch mit dem Gast. Der Eintritt ist kostenlos. Mehr Informationen und Anmeldungen zu beiden Sonder-Veranstaltungen: Telefon 0676/406 88 68.

Werbeplakate, Programmhefte, Requisiten, Bühnengewänder und andere Schaustücke können im „Circus- und Clownmuseum Wien“ in der Leopoldstadt am Ilgplatz 7 jeden Sonntag in der Zeit von 10.00 bis 13.00 Uhr besichtigt werden. Traditionell ist der Zutritt frei. Das Museum gehört der „ARGE Wiener Bezirksmuseen und Sondermuseen an“ und verwirklicht fallweise kostenpflichtige Aufführungen gemeinschaftlich mit dem Verein „Erstes Wiener Zaubertheater“. Auskünfte dazu via E-Mail: info@circus-clownmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Circus- und Clownmuseum Wien: www.circus-clownmuseum.at

Erstes Wiener Zaubertheater: www.zaubertheater.at

Veranstaltungen im 2. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/leopoldstadt/

