AVISO, Montag 28.10.2019, 10.15 Uhr : Bundespräsident trifft Österreichs WM-Leichtathletik-Stars

Wien (OTS) - Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird am Montag, 28.10. 2019 um 10.15 Uhr, die Bronzemedaillen-Gewinnerin, Verena Preiner sowie den Bronzemedaillen-Gewinner, Lukas Weißhaidinger der Leichtathletik Weltmeisterschaft 2019 in der Hofburg empfangen.

Alexander Van der Bellen wird der Siebenkämpferin und dem Diskuswerfer zum Gewinn ihrer Medaillen gratulieren und sich mit den erfolgreichen Sportstars über die Weltmeisterschaft in Doha austauschen.

Datum: Montag, 28. Oktober 2019

Zeit: 10.15 Uhr

Ort: Präsidentschaftskanzlei

Die Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind herzlich willkommen.

