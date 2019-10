315 Museumsangebote für junges Publikum

Kulturvermittlungs-Broschüre bietet Überblick

St. Pölten (OTS/NLK) - Eine aktuelle Broschüre des Museumsmanagements Niederösterreich liefert eine Übersicht der Kulturvermittlungsangebote für Kinder und Jugendliche in 97 niederösterreichischen Museen. Insgesamt bieten die 97 Museen in den kommenden zwölf Monaten 315 Angebote für junges Publikum. Das Angebot reicht von Malateliers bis zu Museumserkundungen bei Nacht, von Schatzsuchen bis zu Erlebnisführungen und von Experimentierstationen bis zu Stadtrallyes. Überdies können wissbegierige Museumsbesucher beispielsweise als Detektive Kunstwerke erkunden, das Alltagsleben in früheren Zeiten kennenlernen, auf Expedition gehen oder erfahren, wie Brot gebacken, Porzellan gegossen und Papier hergestellt wird.

In Summe besuchten im Vorjahr 460.000 Kinder und Jugendliche die 97 Museen. „Eine beachtliche und sehr erfreuliche Zahl, die das große Interesse an den Museen unseres Bundeslandes belegt,“ freut sich Ulrike Vitovec, Geschäftsführerin des Museumsmanagements Niederösterreich, und ergänzt: „Egal, ob es um technisches, historisches oder naturkundliches Wissen geht – in jeder der angeführten Einrichtungen gibt es Angebote zum Angreifen und Selbstmachen, zum Erfragen, Erforschen und Verstehen“.

Die nach Bezirken gegliederte Broschüre richtet sich an Lehrer, Freizeitpädagogen, Familien und alle, die mit Kindern unterwegs sind. Sie wird jährlich vom Museumsmanagement Niederösterreich herausgegeben und kann online auf www.noemuseen.at durchgeblättert und kostenlos bestellt werden.

Nähere Informationen beim Museumsmanagement Niederösterreich unter 02742/90666-6116 und e-mail office @ noemuseen.at.

