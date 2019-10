SPÖ-Termine von 28. Oktober bis 3. November 2019

Wien (OTS/SK) - MITTWOCH, 30. Oktober 2019:

SPÖ-Abgeordnete Petra Bayr nimmt an der Konferenz „Achieving Sustainable Development Goal #5 in Croatia: Policies for gender equality and empowering all women and girls" des European Parliamentary Forum for Sexual & Reproductive Rights (EPF) in Zagreb teil.

DONNERSTAG, 31. Oktober 2019:

12.00 Uhr Das Karl-Renner-Institut lädt zu einer Lunch Lecture mit der Autorin des Buches „In Europa nichts Neues? – Israelische Blicke auf Antisemitismus heute“ Anita Haviv-Horiner (Publizistin und Bildungsexpertin) ein. Nähere Informationen und Anmeldung finden Sie unter https://tinyurl.com/y5hw2uwv (Karl-Renner-Institut, Karl-Popper-Straße 8, 1100 Wien).

FREITAG, 1. November 2019:

9.00 Uhr Der Bund Sozialdemokratischer FreiheitskämpferInnen, Opfer des Faschismus und aktiver AntifaschistInnen lädt gemeinsamen mit MandatarInnen und VertreterInnen der SPÖ Wien, der Wiener SPÖ-Bildung, den Sozialdemokratischen Frauen, der Sozialistischen Jugend, der Jungen Generation und des VSStÖ zur Gedenkveranstaltung an die Opfer des Kampfes gegen Austrofaschismus und gegen den Nazifaschismus. Treffpunkt: ab 9.00 Uhr am Johann-Hatzl-Platz vor dem 2. Tor des Zentralfriedhofs. Der Gedenkmarsch beginnt um 9.30 Uhr.

