ÖHV gratuliert Absolventen & Absolventinnen der Abteilungsleiterakademie

21 Führungskräfte haben die 22. Abteilungsleiterakademie im Kaiserhof Kitzbühel erfolgreich abgeschlossen.

Wien (OTS) - „In unserer serviceorientierten Branche ist die beste Investition die in die Ausbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Noch haben wir in Österreich die Nase in der Servicequalität vorne, aber um diesen Vorsprung zu halten, brauchen wir Führungskräfte, die das Team klar führen“, streicht ÖHV-Campus-Leiterin Brigitta Brunner, BA, bei der Urkundenverleihung der 22. Abteilungsleiterakademie (AKA) im Kaiserhof in Kitzbühel hervor. 21 frisch ausgezeichnete Abteilungsleiterinnen und -leiter feierten die bestandene Prüfung mit Chefs, Freunden und Familie.

Führungskräfte von morgen aus allen Bereichen

Ziel der AKA ist es, die Führungskräfte von morgen auf Abteilungsleiterebene auszubilden. Die Inhalte decken von Teambuilding, aktiven Verkauf, Wareneinsatzberechnung, über Mitarbeiter-Einsatzplanung bis hin zu Beschwerdemanagement, Arbeitsrecht und das Führen von Mitarbeitern alles ab. Wie immer bewährte sich auch der bunte Mix an Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus den verschiedensten Abteilungen, wie diese bestätigen: „Die AKA greift wirklich tolle Themen auf, die wir gleich in unseren Betrieben umsetzen können. Zusätzlich gewinnt man ein Netzwerk an Kollegen und Freunden für ein Leben lang.“

Die Absolventinnen und Absolventen in alphabetischer Reihenfolge

Marlene Catherine Barth, HOTEL SCHWARZWAND

Pia Bernauer, SPORTHOTEL ALPIN

Alina Boss, RESTAURANT KRONMESSER

Stefanie Düringer, HOTEL GASTHOF HIRSCHEN

Tessa Ebenwalder, HOTEL-RESTAURANT STARIBACHER

Florian Walter Ganahl, FERIENHOTEL FERNBLICK

Sophia Moigg, ELISABETHHOTEL

Elisabeth Mühlauer, HOTEL SALZBURGERHOF

Claudia Neubüser, FERIENHOTEL FERNBLICK

Alexandra Pandilovski, DER WILHELMSHOF

Ingrid Partl, ROMANTIK HOTEL DER WIESENHOF

Kathrin Pöckl, HOTEL GMACHL

Ivana Rakic, HOTEL PANORAMA ROYAL

Sandra Schober, HOTEL BED & BREAKFAST GRAZ

Lisa Schrammel, LEADING FAMILY HOTEL & RESORT ALPENROSE

Stefanie Spiegel, AKTIV & SPA HOTEL ALPENROSE

Maximilian Stegerer, FERIENHOTEL FERNBLICK

Doris Stumpfoll, SEEHOTEL SCHWAN

Nicole Vallaster, AKTIV & SPA HOTEL ALPENROSE

Sandra Wischenbart, SONNE LIFESTYLE RESORT

Klaudia Zudrell, FERIENHOTEL FERNBLICK

Nächster AKA Zyklus, für den man sich bereits anmelden kann:

Modul 1

Di., 21. bis Fr., 24. April 2020

SPA Resort Therme Geinberg, Geinberg



Modul 2

Di., 26. bis Fr., 29. Mai 2020

Hotel Oberforsthof, St. Johann im Pongau



Modul 3 & Prüfung

Mo., 12. bis Fr., 16. Oktober 2020

Hotel Kaiser, Scheffau





Weitere Infos und Anmeldung unter Tel.: +43 1 533 09 52-29 oder per E-Mail an christiane.guritzer@oehv.at und online unter www.oehv.at/aka.





