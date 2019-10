Die "CHINA AID" 2020 wird vom 11. bis 13. Juni 2020 in Schanghai stattfinden

Schanghai (ots/PRNewswire) - Die "CHINA AID" - organisiert vom Shanghai Civil Affairs Bureau, vom China Council for the Promotion of International Trade Shanghai und von Shanghai Intex Exhibition - wird vom 11. bis 13. Juni 2020 in Schanghai stattfinden.

Der Wert von Chinas Markt für Seniorenbetreuung wird bis 2030 auf 13 Billionen Yuan steigen

Die CHINA AID 2020 - das 20. Jahr der etabliertesten und einflussreichsten Ausstellungs- und Konferenzplattform für den Sektor der Seniorenbetreuung in China - wird Produkte und Dienstleistungen, Technologien und Modelle der Seniorenbetreuung aus aller Welt zusammenbringen. Über sechs Kernbereiche hinweg - Seniorenbetreuung, Krankenpflege, Mobilitätsprodukte und unterstützende Technologie, Technologie und Dienstleistungen zur Rehabilitation, seniorenbezogenes Gesundheitsmanagement sowie altersgerechte Wohn- und Lebensumgebungen - wird es eine enorme Zahl von Exponaten, Ständen und Vorführungen geben.

Chinas Bevölkerung im Alter von über 60 Jahren war Ende des letzten Jahres auf eine Viertelmilliarde Menschen angewachsen; fast eine von fünf Personen gehörte dieser Gruppe an. Über 167 Millionen Menschen waren älter als 65. Der Altenquotient kletterte auf 18,6 Prozent.

Chinas System zur Seniorenabsicherung kommt dank der unterstützenden Politik der chinesischen Regierung immer mehr älteren Menschen zugute. Die Zahl derer, die zu Chinas Programm einer "Basic Endowment Insurance" (Basis-Kapitalversicherung) beitragen, war 2018 auf über 940 Millionen gestiegen. Diese Menschen generieren Einnahmen von fast 5,4 Billionen Yuan - bei einer jährlichen Steigerungsrate von 15,7 Prozent. Über 4,7 Billionen Yuan davon sind ausgegeben worden - 16,5 Prozent mehr als 2017.

Die Branche der Seniorenbetreuung hat sehr gute Aussichten - bestimmt durch die demographische Entwicklung, zunehmende Lebensstandards und eine steigende Lebenserwartung. China passt sich diesen Trends mit progressiven Subventionen und einer begünstigenden Politik an. Es öffnet internationalen Unternehmen seinen Markt, um den Herausforderungen gerecht zu werden, die sich durch die gestiegene Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen für die Seniorenbetreuung ergeben. Auch setzt China Anreize für Immobilienentwickler, Versicherer und verschiedene andere Unternehmen, in China Projekte der Seniorenbetreuung umzusetzen. Der Markt hat einen derzeitigen Wert von etwa 4 Billionen Yuan. Diese Zahl wird, wie allgemein erwartet wird, bis 2030 auf mindestens 13 Billionen Yuan steigen.

Nehmen Sie an der CHINA AID teil - vom 11. bis 13. Juni 2020 im Shanghai New International Expo Centre (SNIEC) in Schanghai. Verschaffen Sie sich einen Einblick in Chinas mehrere Billionen Yuan starken Markt für Seniorenbetreuung. Besucher können sich über CHINA AIDs offizielle Website www.china-aid.com kostenlos für die Ausstellung registrieren.

