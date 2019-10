Humorvolle Lesungen im Simmeringer Bezirksmuseum

„LI LA LEI“ am 31.10. und „Hoch lebe das Suppenhuhn“ am 6.11.

Wien (OTS/RK) - Wer gerne erheiternde Worte hören möchte, darf die nächsten Lesungen im Bezirksmuseum Simmering (11., Enkplatz 2) nicht versäumen: Am Donnerstag, 31. Oktober, rezitieren dort die Amateur-Autorinnen und -Autoren vom „Simmeringer Literatur-Stammtisch“ eigene amüsante Texte und Verse. Um 15.00 Uhr geht der launige Lesenachmittag mit dem Motto „LI LA LEI“ (Literatur Lachend Leicht) los. Bei einer Lesung mit der Schriftstellerin Doris Wolek am Mittwoch, 6. November, herrscht gleichfalls eine frohe Stimmung. Ab 18.00 Uhr trägt die in Simmering beheimatete Literatin humorige Auszüge aus ihren Anekdoten-Sammlungen „Die Maharani von Heiligenblut“ und „Hoch lebe das Suppenhuhn“ vor. Texte wie „Sushi in der Burenwurst“ und „Ein Kuckuck mit kesser Sohle“ bereiten den Lauschenden viel Vergnügen. Der Zutritt ist bei beiden Veranstaltungen kostenlos. Spenden der Zuhörerschaft verwendet das ehrenamtliche Museumsteam (Leiterin: Petra Leban) zur Realisierung künftiger Projekte. Auskünfte: Telefon 4000/11 127 bzw. E-Mail bm1110@bezirksmuseum.at.

Autorin Doris Wolek (KM Verlag): www.kmverlag.at/unsa-bude/

