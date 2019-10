BELVEDERE: Großer Erfolg in Japan – Judith kehrt zurück

Gustav Klimts weltberühmte Femme fatale begeisterte Japan, nun ist sie wieder im Belvedere zu sehen

Wir konnten in Japan eine der umfassendsten Gustav-Klimt-Ausstellungen der letzten Jahre zeigen. Wie begeistert Klimt aufgenommen wurde, zeigen nicht nur die Besucher_innenzahlen, sondern auch die 56.000 verkauften Kataloge. Damit zählt diese Schau zu den Belvedere-Highlights des Jahres. Stella Rollig, Generaldirektorin des Belvedere

Wien (OTS) - Insgesamt 778.822 Menschen besuchten die Ausstellung Gustav Kimt. Wien und Japan 1900, die im Tokyo Metropolitan Art Museum und im Toyota Municipal Museum of Art gezeigt wurde. Prominenteste Leihgabe: Gustav Klimts Darstellung der biblischen Figur Judith. Nach dem Ende der Ausstellungen in Tokyo und Toyota ist sie nun in das Wiener Museum zurückgekehrt.

Stella Rollig, Generaldirektorin des Belvedere: „ Wir konnten in Japan eine der umfassendsten Gustav-Klimt-Ausstellungen der letzten Jahre zeigen. Wie begeistert Klimt aufgenommen wurde, zeigen nicht nur die Besucher_innenzahlen, sondern auch die 56.000 verkauften Kataloge. Damit zählt diese Schau zu den Belvedere-Highlights des Jahres. “

Die Ausstellung wurde vom Belvedere gemeinsam mit der Tageszeitung Asahi Shimbun organisiert. Anlass für das Projekt war das Jubiläum 150 Jahre diplomatische Beziehungen zwischen Österreich und Japan. Es war die umfangreichste Schau über Gustav Klimt, die in Japan seit Langem zu sehen war: 115 Objekte, darunter zehn Klimt-Gemälde aus der Belvedere-Sammlung und weitere prominente Werke aus aller Welt.

Nun ist Judith zurück und täglich von 9 bis 18 Uhr, freitags bis 21 Uhr im ersten Stock des Oberen Belvedere zu besuchen.

Fotomaterial finden Sie HIER .

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Galerie Belvedere

Mag. Alexandra Guth

Pressereferentin Belvedere

+43 1 79 557-177

presse @ belvedere.at

www.belvedere.at