Toto: Doppeljackpot – 20.000 Euro für den nächsten Dreizehner

Jackpot weiterhin in der Torwette

Wien (OTS) - Kein Dreizehner brachte die Toto Runde 43A – damit geht es in der nächsten Runde gleich um einen Doppeljackpot. Im Topf für den Dreizehner werden dann rund 20.000 Euro liegen. Ein Spielteilnehmer aus Kärnten schaffte es mit einem Quicktipp, einen Zwölfer zu erzielen, er holt sich damit aufgrund des Jackpots in der Vorrunde in diesem Gewinnrang mehr als 7.000 Euro.

Jackpot mal zwei heißt es wieder in der Torwette, da es niemandem gelang, auch nur vier Ergebnisse richtig zu tippen. Für fünf richtige Ergebnisse warten in der nächsten Runde bereits mehr als 55.000 Euro.

Annahmeschluss für die Runde 43B ist am Samstag um 15.20 Uhr.

Quoten der Toto Runde 43A

DJP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 13.190,18 - 20.000 Euro warten 1 Zwölfer zu EUR 7.122,60 3 Elfer zu je EUR 263,80 45 Zehner zu je EUR 35,10 117 5er Bonus zu je EUR 5,60

Der richtige Tipp: 2 1 X 2 1 / X 1 X 2 2 2 1 1 2 X X 2 2

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 55.436,16 Torwette 2. Rang: JP im Topf bleiben EUR 1.677,89 Torwette 3. Rang: 4 zu je EUR 257,60 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 123.966,35

Torwette-Resultate: 2:+ 1:0 0:0 0:1 2:0

