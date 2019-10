Gesuchter Mann von Zielfahndern des Landeskriminalamtes Wien festgenommen

Wien (OTS) - 24.10.2019, 19.00 Uhr

21., Hermann-Bahr-Straße (Festnahmeort)

Beamten der Zielfahndung des Landeskriminalamtes Wien ist es gelungen, einen in Serbien gesuchten Mann in Wien auszuforschen. Der 31-Jährige (ungarischer Staatsangehöriger) wurde in Serbien wegen des Erwerbs von rund zehn Gramm Heroin zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und fünf Monaten verurteilt. Er wurde in eine Justizanstalt überstellt.

