Leihe eines Mietwagens mit gefälschten Ausweisen – Versuchter schwerer Betrug

Wien (OTS) - 24.10.2019, 13.30 Uhr

1., Innere Stadt

Ein 59-jähriger Mann (serbischer Staatsangehöriger) versuchte sich am 24. Oktober 2019 um 13.30 Uhr mit mehreren gefälschten Dokumenten (Reisepass, Personalausweis, Führerschein und Kreditkarte) ein Mietauto der höheren Kategorie (rund 60.000 Euro) zu leihen. Als ein Mitarbeiter bemerkte, dass es sich um gefälschte Dokumente handelte, flüchtete der Tatverdächtige aus dem Geschäft. Beamten des Stadtpolizeikommandos Innere Stadt ist es gelungen, den mutmaßlichen Täter noch im Nahbereich festzunehmen. Er gab an, dass er die gefälschten Dokumente am Schwarzmarkt in Serbien gekauft hätte. Das Landeskriminalamt hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Pressestelle

Pressesprecher Patrick Maierhofer

+43 1 31310 72133

wien-presse @ polizei.gv.at