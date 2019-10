Fusion von gelber und blauer Tonne in neue gelb-blaue Kombi-Tonne im vollen Gange

Sima: Getrennte Sammlung als aktiver Beitrag zum Klimaschutz

Wien (OTS) - Noch einfacher, noch effizienter und noch bequemer ist die getrennte Altstoffsammlung in Wien. Nach dem Motto „Aus ZWEI wird EINS“ werden nun Plastikflaschen, Getränkekartons und Metalle gemeinsam in der neuen gelb-blauen Kombi-Tonne gesammelt, in Einfamilienhäusern im gelb-blauen Kombi-Sack. Die Umstellung läuft plangemäß und wird im März abgeschlossen sein. Mit Hilfe automatisierter Sortiertechnologie lassen sich die Altstoffe sortenrein trennen und dem umweltfreundlichen Recycling zuführen. „Die getrennte Sammlung ist ein aktiver Beitrag zum Klimaschutz, die Wienerinnen und Wiener sammeln jährlich rund 350.000 Tonnen an Altstoffen, die wieder verwertet werden und sparen damit 75.000 Tonnen CO2“, erläutert Umweltstadträtin Ulli Sima. Mit der gemeinsam mit der ARA erfolgten Umstellung der Sammlung in der neuen gelb-blauen Kombi-Tonne für Plastikflaschen und Metalle wird das Mülltrennen noch einfacher, die Neuerung bringt mehr getrennte Altstoffe und damit mehr Recycling. „Darüber hinaus sparen wir durch die Fusion rund 80.000 Transportkilometer, weil die Fraktionen nicht mehr von unterschiedlichen LKWs entsorgt werden“, erläutert Sima die Maßnahme, die die größte Umstellung der getrennten Sammlung in Wien seit 15 Jahren ist. Die Umstellung läuft bis März.

Umstellung im 11. und 21. Bezirk bereits abgeschlossen, Start im 22. Bezirk

Innerhalb von nur sechs Wochen wurden bereits alle 12.100 bestehenden Gelben Tonnen mit neuen - mittels Bildsprache auch leicht verständlichen - Aufklebern versehen. Die Blauen Tonnen – bisher ausschließlich für Dosen und Kleinmetalle vorgesehen – werden nun Schritt für Schritt durch neue Gelbe Tonnen mit blauen Rand an der Einwurföffnung ersetzt.

Der Austausch der Metalltonnen begann Anfang Oktober im Osten Wiens. Nun sind bereits die Bezirke Simmering und Floridsdorf umgestellt. Hier gibt es nun ausschließlich die neue gelb-blaue Kombitonne. Die 1.000 bisherigen Blauen Tonnen sind hier Geschichte. Nun hat die Umstellung in der Donaustadt begonnen.

Der Wien weite Zeitplan:

Alle Haushalte erhalten rund 2 Wochen vor Beginn der Umstellung Ihres Gebietes eine neue Vorsammeltasche mit entsprechendem Design und erläuterndem Infoblatt. Aufgrund der großen Menge an Blauen und Gelben Tonnen – insgesamt handelt es sich um rund 19.000 Behälter an mehr als 6.500 Standorten (sowohl an öffentlichen Plätzen als auch auf privaten Liegenschaften) – erfolgt der Austausch der Blauen Tonnen bis März 2020. Die Umstellung wird gebietsweise umgesetzt: Aktuell im Osten Wiens, gefolgt vom Süden und darauffolgend im Westen Wiens.

Okt. bis Mitte Dez. 2019 - Bezirke: 2, 3, 11, 20, 21, 22

Bezirke: 2, 3, 11, 20, 21, 22 Mitte Dez. 2019 bis Ende Jänner 2020 – Bezirke: 1, 6, 7, 8, 4, 5, 10, 12, 13, 23

Bezirke: 1, 6, 7, 8, 4, 5, 10, 12, 13, 23 Februar 2020 – März 2020 – Bezirke: 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Bezirke: 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Von April 2020 bis Ende Juni 2020 erfolgt noch die optische Anpassung der bisherigen „Gelben Tonnen“ mit der blauen Einwurföffnung.

Sammlung wird einfacher und bequemer

Die Mülltrennung wird für die Wienerinnen und Wiener noch bequemer: Die getrennte Vorsammlung im Haushalt entfällt, denn Plastikflaschen, Getränkekartons und Dosen wandern in einen gemeinsamen Vorsammelbehälter – und das spart Platz. Außerdem stehen mehr Standorte für die gemeinsame Sammlung der Verpackungen zu Verfügung, dadurch entfallen für die Wienerinnen und Wiener zusätzliche Wege zu den Sammelbehältern.

Die Gesamt-Behälteranzahl von rund 19.000 in Wien bleibt gleich. Durch die gemeinsame Sammlung der drei Altstoff-Fraktionen ergibt sich jedoch ein Plus von rd. 2.300 Standorten für die Sammlung von Dosen sowie ein Plus von rd. 800 Standorten für Plastikflaschen und Getränkekartons. Insgesamt können dann an mehr als 6.500 Standorten in Wien Plastikflaschen, Getränkekartons und Dosen entsorgt werden. Rund 44.000 Wiener Haushalte in den Einfamilienhausgebieten, die den Gelben Sack bisher für die Sammlung von Plastikflaschen verwenden, können diesen zukünftig auch für Getränkekartons und Dosen benutzen.

Sammlung wird noch ökologischer und schützt das Klima

Die Neuerung bringt mehr getrennte Altstoffe und damit mehr Recycling und weniger Fehlwürfe. Darüber hinaus werden durch die Fusion rund 80.000 Transportkilometer eingespart, weil die Fraktionen nicht mehr von unterschiedlichen LKWs entsorgt werden. Darüber hinaus wurden Getränkekartons bis letztes Jahr über ein anderes Sammelsystem, der Öko-Box, gesammelt auch dies erspart jede Menge an nun unnötigen Kilometern und damit einhergehend an Emissionen.

Sowohl die Getrennte Sammlung als auch die Einsparung von Transportkilometern sind maßgebliche Faktoren für den Klimaschutz. Die Umstellung der Altstoffsammlung in Wien erfolgt gemeinsam mit der Altstoff Recycling Austria (ARA), die für die Sammlung, Sortierung und Verwertung von Verpackungen verantwortlich ist.

Alle Infos auf www.abfall.wien.at

rk-Fotoservice: www.wien.gv.at/presse/bilder

Rückfragen & Kontakt:

Ulrike Volk

MA 48 Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 01 4000-48014

E-Mail: ulrike.volk @ wien.gv.at