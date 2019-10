Mehrfacher Diebstahl hochpreisiger Uhren aus versperrten Spinden

Wien (OTS) - 12.07.2017 – 24.05.2019 (Tatzeitraum) 23.10.2019 (Auslieferung nach Ö.)

Fitnessstudios in Wien, Linz, Graz

Nach umfangreichen Ermittlungen durch das Landeskriminalamt Wien, EB06 – Diebstahl, Gruppe Urbanz, konnten insgesamt fünf Männer einer rumänischen Tätergruppierung ausgeforscht werden. Die Tatverdächtigen im Alter von 36 bis 48 Jahren (allesamt rumänische Staatsangehörige) stehen im Verdacht, über den Zeitraum von knapp zwei Jahren mehrfache Einbrüche in Spinde in hochpreisigen Fitnessstudios in Wien, Linz und Graz begangen zu haben. Dabei haben es die Täter, die in abwechselnden Konstellationen auftraten, immer auf Armbanduhren aus dem Luxussegment abgesehen. Die Schadensumme beläuft sich derzeit auf rund 135.000 Euro. Es wurde ein internationaler Haftbefehl erlassen, die fünf Tatverdächtigen konnten allesamt in Rumänien festgenommen und nach Österreich ausgeliefert werden. Sie zeigen sich teilgeständig und befinden sich derzeit in einer Justizanstalt.

