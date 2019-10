Zwei neue Partner beim jö Bonus Club

VERBUND und Pearle neue jö Partner. Ab 28. Oktober können die über 3,5 Millionen jö Mitglieder ihre jö Karte bei VERBUND und in über 130 Pearle-Geschäften nutzen.

Wien (OTS) - Mit VERBUND, Österreichs führendem Stromerzeuger, und Pearle, dem Fachgeschäft für Augenoptik, wächst der jö Bonus Club auf 14 jö Partner. „Der wertvollste Begleiter durch den Tag. Das ist die jö Karte bereits für über 3,5 Millionen jö Mitglieder. Mit unseren zwei neuen, starken Partnern erweitern wir die Sammel- und Einlösemöglichkeiten auf weitere wichtige Lebensbereiche unserer Kunden und bieten diesen damit einen wesentlichen Mehrwert“ freut sich Mario Günther Rauch, Geschäftsführer des jö Bonus Clubs. „Unsere neuen Partner stellen wie wir die Bedürfnisse der Kunden in den Mittelpunkt. Daher ist diese Erweiterung unseres Netzwerks nur logisch, betonen und ergänzen doch beide mit ihren einzigartigen Marken die Stärken der jö Partner“ ergänzt Ulrike Kittinger, Geschäftsführerin des jö Bonus Club.

VERBUND beim jö Bonus Club

VERBUND ist Österreichs führendes Stromunternehmen und einer der größten Wasserkraftstrom-Erzeuger in Europa. Rund fünfundneunzig Prozent seines Stroms erzeugt das Unternehmen aus erneuerbaren Energien, vorwiegend Wasserkraft. VERBUND Kundinnen und Kunden leisten somit aktiv einen wichtigen Beitrag für eine klimafreundliche Energiezukunft in Österreich.

„Wir arbeiten laufend an innovativen und nachhaltigen Lösungen für unsere Kundinnen und Kunden. Dank der branchenübergreifenden Partnerschaft mit dem jö Bonus Club, ist VERBUND der erste und exklusive Energieanbieter in Österreich, der seinen Kundinnen und Kunden einen Bonus in Form von Ös beim Abschluss eines Strom- und/oder Gasliefervertrages anbieten kann - Das ist einmalig in Österreich“, freut sich Jürgen Bormann, Geschäftsführer der VERBUND Sales GmbH.

Pearle macht meine Brille. Einkaufen & sparen in über 130 Pearle-Filialen

Pearle - Österreichs Optik-Marktführer ist für 2 Mio. Kundinnen und Kunden der Partner für Brillen, Sonnenbrillen und Kontaktlinsen. Neben kompetenter Fachberatung und einem breiten Sortiment an Optik-Produkten, profitieren Pearle-Kundinnen und -Kunden an über 130 Standorten auch von den zahlreichen Serviceleistungen des Unternehmens, wie z.B. der Pearle-Bestpreisgarantie, der Geld zurück-Garantie und der lebenslangen Service Garantie.

„An unseren Standorten bieten unsere Optikprofis umfassende Betreuung – vom professionellen Sehtest über die ausführliche Sehstärkenbestimmung, die perfekte Glasauswahl bis hin zur Typ- und Formberatung bei der Wahl der Brillenfassung. Wir freuen uns, dass wir als Nr. 1 Optiker in Österreich allen jö Mitgliedern die Möglichkeit bieten können ab sofort bei Pearle wertvolle Ös zu sammeln und einzulösen“, sagt Christoph Gruber, Geschäftsführer von Pearle Österreich.

Wertvollster Begleiter durch den Tag: die jö Karte

Seit Anfang Mai können die über 3,5 Millionen jö Mitglieder selbst entscheiden, in welchen der über 3.000 Geschäften der jö Partner sie Ös, die Bonuspunkte beim jö Bonus Club, sammeln und einlösen. Dabei hat sich die jö Karte längst für die jö Mitglieder als wertvollster Begleiter durch den Tag etabliert, wird sie von diesen nun schon über 800.000 mal pro Tag beim Einkauf genutzt.

Die Anmeldung zum jö Bonus Club muss aktiv durch den Konsumenten erfolgen und ist sowohl über die Anmeldeformulare bzw. die digitalen Anmeldestationen in den über 3.000 Geschäften der Partnerunternehmen, als auch online über jö-club.at sowie über die jö App, möglich.

Über den jö Bonus Club

Der jö Bonus Club wurde 2018 als eigenständiges Unternehmen der REWE Group in Österreich etabliert und ist das händler- und branchenübergreifende Multipartnerprogramm in Österreich. Mit nur einer Kundenkarte, der jö Karte bzw. der jö App, können die über 3,5 Millionen Clubmitglieder in ganz Österreich seit Mai 2019 beim Einkauf „Ös“ sammeln und diese für zahlreiche Vorteile bei allen teilnehmenden Partnern einlösen. Die Zusammenarbeit von teilnehmenden ADEG Kaufleuten, BAWAG P.S.K., BILLA, BILLA Reisen, BIPA, Interio, LIBRO, MERKUR, OMV, PAGRO DISKONT, PEARLE, PENNY, VERBUND und ZGONC macht den jö Bonus Club zum größten Kundenclub Österreichs. Weitere Informationen unter jö-club.at und facebook.com/joebonusclub/

