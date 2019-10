Buskonzept im Advent 2019: Bewährte Einfahrtsregelung für Busse wird auch heuer angewendet

Auch 2019 keine Möglichkeit der Zufahrt zum Schwedenplatz für Busse ohne Buseinfahrtskarte

Wien (OTS) - Auch heuer kommt an den vier Adventsamstagen (30. November, 7. Dezember, 14. Dezember und 21. Dezember) in der Wiener Innenstadt das bewährte Buskonzept zur Anwendung.

An den Einkaufssamstagen im Advent reisen vermehrt TagestouristInnen mit dem Bus nach Wien, um die zahlreichen Christkindlmärkte zu besuchen und durch die Wiener Einkaufsstraßen zu flanieren. Diese Entwicklung bringt an diesen Tagen aber auch ein stark erhöhtes Verkehrsaufkommen im innerstädtischen Bereich mit sich.

Bewährte Maßnahmen

Um diesen Zustrom besser zu koordinieren und Verkehrsstaus auf ein Minimum zu beschränken, findet das bewährte Buskonzept auch in der diesjährigen Vorweihnachtszeit wieder Anwendung. Damit soll für BesucherInnen und BewohnerInnen eine möglichst zufriedenstellende Lösung erzielt werden. Einerseits bietet das Konzept der enormen Anzahl an Tagesgästen, die per Autobus nach Wien anreisen, eine gesicherte Zufahrts-, sowie Ein- und Ausstiegsmöglichkeit, gleichzeitig sollen die Belastung der AnrainerInnen und die Behinderungen des Individualverkehrs durch den Busverkehr möglichst gering gehalten werden.

Die Regelungen im Detail

An den Adventsamstagen besteht in den Bezirken 1 und 6-9 in der Zeit von 06:00 bis 20:00 Uhr ein generelles Busfahrverbot, ausgenommen Busse mit gültiger Einfahrtskarte und Linienomnibusse. Betroffen ist der Bereich innerhalb der Lände, Franz-Josefs-Kai, Uraniastraße, Vordere Zollamtsstraße, Am Stadtpark, Am Heumarkt, Lothringer Straße, Wienzeile, Gürtel und der Nordbergbrücke-Lände (exkl. dieser Straßen).

Weitere Maßnahmen

Auch heuer wird die Zufahrt zum Schwedenplatz für Autobusse ohne Einfahrtskarte gesperrt. Dies betrifft sowohl die Zufahrten von Süden als auch die von Osten und Norden. Die Umleitung der Busse erfolgt (vom Süden kommend) zur Aus- und Einstiegsstelle am Praterstern und (vom Norden kommend) zum Gürtel (Nähe Westbahnhof). Durch diese Maßnahme soll wie in den Vorjahren die komplexe Verkehrssituation am Schwedenplatz an den Advent-Einkaufssamstagen deutlich verbessert werden.

Im 1. Bezirk werden bei Bedarf von der Polizei für die Zufahrt in den Bereich Rotenturmstraße neben den bisherigen Sperren der Brandstätte ab Hoher Markt und Lichtensteg ab Bauernmarkt auch die Tuchlauben ab dem Hohen Markt für den allgemeinen Verkehr gesperrt. Die Zufahrt für den AnrainerInnenverkehr, Lieferverkehr, Linienbusse, Taxi und Fiaker ist möglich.

Im Internet-Stadtplan der Stadt Wien können unter www.wien.gv.at/stadtplan die Busparkplätze und Ein- und Ausstiegsstellen online abgerufen werden.

Ohne Buseinfahrtskarte gibt es an den Adventsamstagen keine Zufahrt in die Buszone: Die Einfahrt in die genannten Bereiche ist BuslenkerInnen ausschließlich mit einer gültigen Einfahrtskarte gestattet. Aus Kapazitätsgründen sind pro Tag maximal 300 Einfahrtskarten der Stadt Wien verfügbar. Für diese Anzahl von Bussen stehen gesicherte Gratisparkplätze zur Verfügung.

Busse, die eine gesonderte Einfahrtskarte für die Innenstadt besitzen (Details auf den Seiten der Wirtschaftskammer Wien), dürfen in die Zone einfahren aber nicht die Ein- und Ausstiegstellen am Museumsplatz benutzen.

Bestellung der Karten online ab 28.10.2019

Die Karten sind im Internet unter www.buseinfahrtskarte.wien.at buchbar und auch per Kreditkarte im Voraus zu bezahlen.

Nach Ausfüllen eines elektronischen Formulars erhält man die Buseinfahrtskarte für den Advent 2019 als PDF-Datei per E-Mail, druckt diese aus und befestigt sie anschließend gut sichtbar hinter der Windschutzscheibe des betreffenden Busses. Die Kontrolle der Buseinfahrtskarten erfolgt durch die Polizei.

Die Buseinfahrtskarten sind auf das jeweilige Kennzeichen beschränkt und berechtigen am definierten Tag für:

Das Anfahren der Aus- und Einstiegsstellen am Museumsplatz

Die Nutzung eines Gratis-Parkplatzes (wird bei der Bestellung fix zugeordnet)

Die Abholung der Gäste zum gewählten Zeitfenster am Museumsplatz

Für das Abholen der Gäste am Museumsplatz gibt es drei wählbare Zeitfenster: 15:30-17:00; 17:00-18:30; ab 18:30 Uhr. Diese sind ebenfalls bei der Bestellung der Karte anzugeben.

Möglichkeiten für Busse, die keine Tageskarten mehr erhalten

Busse mit Tagesgästen, die keine Tageseinfahrtskarte mehr erhalten können, werden zu U-Bahnstationen umgeleitet. Am Praterstern und beim Stadion muss dann jedenfalls das Umsteigen auf öffentliche Verkehrsmittel erfolgen.

Um für die Gäste das Erreichen der Adventmärkte und der Wiener City mit den öffentlichen Verkehrsmitteln besonders attraktiv zu machen, bieten die Wiener Linien spezielle Angebote, wie z.B. ein für das gesamte Wiener Liniennetz gültiges, vergünstigtes Tagesticket. Nähere Informationen dazu unter www.wienerlinien.at.

Aus- bzw. Einstiegsstellen für Busse ohne Buseinfahrtskarte

Haben BuslenkerInnen keine entsprechende Buseinfahrtskarte erhalten, stehen ihnen um die Fahrverbotszone, vor allem von Norden oder Westen kommend, folgende Aus- bzw. Einstiegsstellen zur Verfügung:

Heumarkt - auf der Seite des Stadtparks im Bereich vor der Johannesgasse (3. Bezirk)

Mariahilfer Gürtel - Bereich vor Mariahilfer Straße (6. Bezirk)

Karlsplatz, ONr. 5 (vor dem Künstlerhaus)

Praterstern

Pierre-de-Coubertin-Platz

Parkmöglichkeiten für Busse ohne Bus-Einfahrtskarte

Für BuslenkerInnen ohne entsprechende Einfahrtskarten stehen folgende Parkmöglichkeiten zur Verfügung:

Pierre-de-Coubertin-Platz (U2)

Arbeiterstrandbadstraße (U1)

Von diesen Standorten gelangen die BesucherInnen durch die in unmittelbarer Nähe gelegenen U-Bahn-Linien U2 bzw. U1 in kürzester Zeit bequem in die Innenstadt. Auch hier wird auf das Angebot der Wiener Linien unter www.wienerlinien.at hingewiesen.

Bereich Schloß Schönbrunn

Für Reisebusse, die über die Wiener Westeinfahrt zum Schloß Schönbrunn fahren, sind heuer wieder folgende Aus- und Einstiegsstellen sowie Parkmöglichkeiten geplant:

Aus- und Einstiegsstellen:

Vor dem Schloß Schönbrunn sind das Ein- und Aussteigenlassen und das Parken für Busse nur mehr auf dem neuen Parkplatz gegenüber der Orangerie möglich. Am Parkplatz selbst gibt es an den vier Adventsamstagen (30.11., 7.12., 14.12. und 21.12.) sowie am 31.12. und 1.1.2020 für PKW keine Abstellmöglichkeit. Als Ersatz steht der rechte Fahrstreifen der Schönbrunner Schloßstraße (nach der Kennedybrücke ab dem Radargerät bis zum Haupteingang Schloß Schönbrunn) für Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen in der Zeit von 10 – 18 Uhr zur Verfügung.

Parkmöglichkeiten:

In der Grünbergstraße wird an den vier Adventwochenenden sowie am 31. Dezember 2019 und am 1. Jänner 2020 in der Zeit von 10:00 bis 16:00 Uhr, im rechtsäußersten, stadtauswärts führenden Fahrstreifen eine weitere Bus-Parkmöglichkeit eingerichtet. Diese wird vom Radargerät auf Höhe Rosasgasse bis ca. 100 m nach der Tivoligasse reichen.

Weitere Informationen und Tipps bietet auch der Vienna Bus Driver's Guide.

Nützliche Links:

http://buszufahrt.wkoratgeber.at/

http://b2b.wien.info/de/reisebranche/busguide

Rückfragen & Kontakt:

Iris Wrana

Öffentlichkeitsarbeit

Verkehrsorganisation und techn. Verkehrsangelegenheiten

Telefon: 01 4000-92703

E-Mail: iris.wrana @ wien.gv.at

www.verkehr-wien.at