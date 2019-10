Kärnten Werbung ist Österreich-Sieger des PR-Bild Award 2019

Sujet „Wasser in Bewegung“ zeigt Naturbelassenheit von Kärntner See – Aufnahme erlangt auch zweiten Platz in Kategorie Social-Media-Foto

Wien (OTS) - Vom Leben in und über dem Wasser eines beliebten Kärntner Badesees erzählt das österreichische PR-Bild des Jahres, das gestern, Donnerstagabend, im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung vor rund 250 Gästen aus der Medien- und PR-Branche in Hamburg gekürt wurde. Bereits zum 14. Mal wurde der durch die österreichische APA-OTS Originaltext-Service GmbH, die dpa-Tochter news aktuell (Deutschland) und news aktuell (Schweiz) initiierte Preis für herausragende PR-Fotografien von Unternehmen, Organisationen und Agenturen verliehen. Als Österreich-Sieger ging dabei Kärnten Werbung Marketing und Innovationsmanagement hervor. Das Unternehmen konnte den Titel für das beste PR-Bild des Jahres aus Österreich für sich entscheiden und erzielte mit dem von Michael Stabentheiner eingereichtem Sujet gleichzeitig den zweiten Platz in der Kategorie „Social-Media-Foto“ der länderübergreifenden Wertung. Darüber hinaus erlangte das Sujet „ZWEIsam“ der Lebenshilfe Wien in der Kategorie NGO den dritten Platz. Eingereicht von Markus Hippmann zeigt das Bild die freundvolle Verbundenheit zwischen Menschen mit Behinderung.

Die Gewinner aus Österreich, Deutschland und der Schweiz wurden durch eine Fachjury und im Zuge einer öffentlichen Online-Abstimmung ermittelt. Erstmals haben über 14.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer online ihre Favoritenbilder gewählt – mehr als jemals zuvor. Österreichs PR-Bild des Jahres „Wasser in Bewegung“ entstand im Zuge einer Kampagne von Kärnten Werbung Marketing und Innovationsmanagement. Ziel war es, das Leben in einem Kärntner Badesee fotografisch festzuhalten und dabei den Fokus auf die Naturbelassenheit des Sees zu legen. Berufsfotograf Michael Stabentheiner gelang dieses eindrucksvolle Sujet per Fernauslöser, sodass Fische und Stockente nicht verschreckt wurden. Er positionierte dabei die Kamera so, dass diese zur Hälfte im Wasser stand und damit seltene Einblicke aus dem Unterwasserleben vor die Linse holte. Nach dem Vorjahressieger Rudi, das Minischwein, machte nun erneut eine tierische Aufnahme das Rennen um den PR-Bild Award in Österreich.

Für die Schweiz gewann in diesem Jahr das Bild „A perfect day!“, eingereicht von Schnyder Werbung. Das beste PR-Bild des Jahres aus Deutschland ist das Foto „Elbphilharmonie im Nebel“ von Hamburg Marketing, eingereicht durch Konstantin Beck.

Die Gewinnerbilder 2019

Für die Berichterstattung können alle Gewinnerbilder unter dem nachfolgenden Link heruntergeladen werden. Die Bilder dürfen ausschließlich in einem redaktionellen Umfeld in Bezug auf den PR-Bild Award 2019 eingesetzt werden:

PR-BILD DES JAHRES 2019 ÖSTERREICH

Wasser in Bewegung

Kärnten Werbung Marketing und Innovationsmanagement GmbH / A

Michael Stabentheiner

KATEGORIE SOCIAL MEDIA FOTO

Platz 1:

HERAKUT San-Jacinto-Drive Patrick-Henry-Village Heidelberg 2018

Metropolink Festival / D

Tim Überrhein

Platz 2: (PR-Bild des Jahres Österreich)

Wasser in Bewegung

Kärnten Werbung Marketing und Innovationsmanagement GmbH / A

Michael Stabentheiner

Platz 3:

Brautkleider für alle!

RTL 2 Fernsehen GmbH & Co. KG / D

Franziska Tischmacher

KATEGORIE NGO

Platz 1:

The LIFEBOAT-Experiment

achtung! GmbH für Sea-Watch e.V. / D

Michael Seidler

Platz 2:

Segen? Läuft!

Kindermissionswerk 'Die Sternsinger' e.V. / D

Benne Ochs

Platz 3:

ZWEIsam

Lebenshilfe Wien / A

Markus Hippmann

KATEGORIE PORTRAIT

Platz 1:

Udo Lindenberg in der Likörelle Bar der Panik City

Panik City Betriebs GmbH / D

Tine Acke

Platz 2:

Andy – TrotzDemLeben

RTL 2 Fernsehen GmbH & Co. KG / D

Magdalena Possert

Platz 3:

Gender_3

Hochschule für Kommunikation und Gestaltung (HfK) / D

Daniel Schmitt



KATEGORIE STORYS & KAMPAGNEN (in dieser Kategorie gibt es zwei erste Plätze)

Platz 1:

Die letzte gelbe Telefonzelle

Deutsche Telekom AG / D

Markus Jodl

Platz 1:

Relaunch Homepage, Rollentausch, Freude an Pflege

Alexianer Münster GmbH / D

Erik Hinz

Platz 2:

Guten Flug, Ulna!

Fraport AG / D

Andreas Meinhardt

Platz 3:

Zehn Generationen unter einem Dach / It`s More Fun in the Philippines

Department of Tourism Philippines / D

Per-Andre Hoffmann

KATEGORIE LIFESTLYE (in dieser Kategorie gibt es zwei dritte Plätze)

Platz 1:

Vulkanleben / It`s More Fun in the Philippines / D

Department of Tourism Philippines

Per-Andre Hoffmann

Platz 2:

Hand

Technische Universität Chemnitz / D

Jacob Müller

Platz 3:

Generationen-Dialog im Alltag

Tertianum Service GmbH / D

Ulrike Sommer

Platz 3:

Kreatividee tesafilm®

tesa SE / D

Olaf Szczepaniak

KATEGORIE REISEN

Platz 1: (PR-Bild des Jahres Deutschland)

Elbphilharmonie im Nebel

Hamburg Marketing GmbH / D

Konstantin Beck

Platz 2:

A Perfect Day! (PR-Bild des Jahres Schweiz)

Schnyder Werbung AG / CH

Marco Schnyder

Platz 3:

Grindelwald, Cliff Walk

Switzerland Tourism / CH

Alessandra Meniconzi

JURY 2019:

Matthias Ackeret, Chefredakteur „persönlich"

Frank Behrendt, Senior Advisor Serviceplan Public Relations & Content

Mirjam Berle, Director Corporate Communications Goodyear

Boris Entrup, Make-up Artist von Maybelline New York

Marie-Theres Fischer, Stellvertretende Ressortleiterin Bildredaktion APA – Austria Presse Agentur

Jürgen Harrer, Leiter Unternehmenskommunikation Fraport

Theresa Hein, Talent der #30u30-Crew 2018, Master-Studentin und Gründerin von Hannoverlife

Jens Hungermann, bis Juli 2019: Chefredakteur Pressesprecher

Hans-Peter Junker, Chefredakteur VIEW und stellvertretender Chefredakteur Gala

Kathrin Kraus, Fotochefin RTL 2 Fernsehen

Gudrun Kreutner, Mitglied der Geschäftsleitung und Leiterin Unternehmenskommunikation Wort & Bild Verlag

Klaus Küpper, Mitglied der Geschäftsleitung Jeschenko MedienAgentur Köln

Susanne Marell, Geschäftsführerin JP│KOM

Susan Saß, Leiterin Presse und Öffentlichkeitsarbeit sowie Studien & Publikationen, Bundesverband E-Commerce und Versandhandel e.V.

Monika Schaller, Executive Vice President of Corporate Communications & Responsibility bei Deutsche Post DHL Group

Sebastian Schneider, Head of PR & Distribution KEYSTONE-SDA-ATS und Fotograf

Frank Stadthoewer, Geschäftsführer news aktuell

Sebastian Vesper, Jury-Vorsitzender, Leiter Büro Berlin Medienfachverlag Oberauer

Daniela Weltz, Kommunikationsreferentin Zurich Gruppe Deutschland

Matthias Wesselmann, Vorstand fischerAppelt



