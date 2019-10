Rebag verwandelt den Wiederverkaufssektor mit Clair, dem universellen Luxus-Bewertungsindex

New York (ots/PRNewswire) - Rebag, das ultimative Ziel für den Kauf und Verkauf von Luxushandtaschen, führt ein bahnbrechendes Tool ein, das den Wiederverkaufswert jeder Tasche, die Sie im Visier haben oder bereits Ihr eigen nennen können, unmittelbar ermittelt: lernen Sie Clair von Rebag kennen, den Umfassenden Luxus-Bewertungsindex für Wiederverkauf.

Die Experten für Luxushandtaschen lancieren ein revolutionäres Tool, das entwickelt wurde, um den aktuellen Wiederverkaufswert Ihrer Handtasche sofort zu zeigen

Clair ist eine leistungsstarke proprietäre Software, die als erste ihrer Art über fünf Jahre konzipiert wurde. Sie ermöglicht es Rebag, im Handumdrehen ein äußerst präzises Angebot zu erstellen, und den Konsumenten, bei jedem Kauf einer Luxushandtasche das Beste herauszuholen. Clair ermittelt den Wert mithilfe einer Liste von mehr als 50 Marken und 10.000 Taschen. Es bietet Konsumenten einen genauen und vollautomatischen Preis, den Rebag bereit ist zu diesem Zeitpunkt zu zahlen, um den entsprechenden Artikel zu erwerben.

"Angesichts der Tatsache, dass immer mehr Konsumenten über den Wiederverkaufswert ihrer Luxusanschaffungen nachdenken, haben wir eine Systematik geschaffen, die den Konsumenten eine transparentere Art und Weise bietet, klüger zu kaufen", erklärt Charles Gorra, Gründer und CEO von Rebag. "Wir haben über mehrere Jahre hinweg Daten gesammelt und den Markt für Luxushandtaschen analysiert. Clair ist unser Weg, um dieses Wissen mit der Welt zu teilen - und es ist erst der Anfang."

In einer Branche, in der die Preisfindung notorisch im Geheimen liegt, hat Rebag einen leicht zu nutzenden Bewertungsindex sowie universelle Codes und Zustandsklassen geschaffen, die für Wiederverkäufer weltweit als allgemeine Preisreferenz dienen können. Dieses branchenweite Rahmenwerk lüftet den undurchsichtigen Vorhang, der gegenwärtig über dem Wiederverkaufsmarkt für Handtaschen liegt, und es ermöglicht den Konsumenten, intelligente Entscheidungen bei ihren Käufen zu treffen, den Wert ihrer Anschaffung vorher zu kennen und Handtaschen als eine neue Investitionskategorie zu betrachten. Clair wurde für alle geschaffen, nicht nur jene, die bei Rebag kaufen und verkaufen. Dieses Tool reduziert den Zeitaufwand, der normalerweise zum Erhalt eines Preisangebots erforderlich ist, und beseitigt Reibereien und zögerliches Verhalten, die bei Konsumenten im Rahmen eines Wiederverkaufs häufig zu spüren sind.

Mit Clair von Rebag kann der Wert von Luxushandtaschen in drei einfachen Schritten sofort geprüft werden: über die Website oder die App von Rebag navigieren Sie zum Clair-Portal, um die Marke, das Modell, den Style und die Größe der Handtasche auszuwählen, dann sagen Sie Clair ein wenig mehr über Farbe und Zustand und es wird unmittelbar den Wiederverkaufswert Ihrer Handtasche ermitteln.

Eine Preiseinschätzung von Clair zu erhalten, zwingt Konsumenten nicht dazu, über Rebag zu kaufen oder zu verkaufen; tatsächlich eröffnet es nur mehr Möglichkeiten. Wenn die Konsumenten einmal die mögliche Zukunft ihrer Handtasche gesehen haben, können sie sich entscheiden, diese Investition für die Nachwelt zu behalten, die Tasche in Kommission zu geben, über Rebag zu verkaufen/einzutauschen oder sogar noch mehr davon zu kaufen - die Möglichkeiten sind endlos.

Es ist schwer vorstellbar, sich je von seiner Handtasche zu "entlieben", aber in Wirklichkeit ist es so, dass wir alle unerwünschten Ballast mit uns schleppen. Sie wollen den tatsächlichen Wert Ihrer Handtasche kennen? Fragen Sie einfach Clair. Clair von Rebag wird offiziell am 24. Oktober präsentiert und steht allen Konsumenten über die mobile App oder die Website offen. Für weitere Informationen über Clair von Rebag besuchen Sie bitte rebag.com/clair.

Rückfragen & Kontakt:

FACTORY PR

rebag @ factorypr.com

212.941.9394

Logo - mma.prnewswire.com/media/678576/Rebag_Logo.jpg