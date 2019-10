Aviso Diakonie PK: Soziale Themen müssen bei Regierungsverhandlungen im Zentrum stehen

Hospizbegleitung, Verbesserung in der Jugendhilfe und Zugang zu leistbarem Wohnen müssen in einem neuen Regierungsprogramm stehen

Wien (OTS) - Anhand von drei konkreten Arbeitsfeldern präsentiert die Diakonie ihre Erwartungen an eine künftige Bundesregierung.

Was muss sich ändern, damit Menschen die letzte Phase ihres Lebens in Würde verbringen können?



Was muss sich ändern, damit geflüchtete Menschen mit Schutzstatus in Österreich Zugang zu leistbarem Wohnen bekommen?



Was muss sich ändern, damit Jugendliche, die es schwer haben, nicht mit 18 ganz auf sich allein gestellt sind?

Diakonie PK: Soziale Themen müssen bei Regierungsverhandlungen im Zentrum stehen

Ihre GesprächspartnerInnen sagen Ihnen was unbedingt im nächsten Regierungsprogramm stehen muss:



Maria Katharina Moser, Diakonie Direktorin

Lisa Jama, Wohnberatung für anerkannte Flüchtlinge, Diakonie Flüchtlingsdienst

Petra Richter, Hospizbewegung Kärnten, Diakonie de La Tour

Heinz Wieser, Jugendhilfe für Jugendliche über 18, Diakonie Zentrum Spattstraße Linz



Ort: Presseclub Concordia, Bankgasse 8, 1010 Wien

Datum: 30.10.2019, 10:00 Uhr

Ort: Presseclub Concordia, Clubraum

Bankgasse 8, 1010 Wien, Österreich

